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Топ-9 человек, заставивших кыргызстанцев биться насмерть в соцсетяхТоп-9 человек, заставивших кыргызстанцев биться насмерть в соцсетях

В Москве обсудили вопросы, возникающие при реализации соглашения о трудовой деятельности и соцзащите мигрантов из Кыргызстана

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424075-ru.html

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3 мая 2017, 22:03       Комментарии

Сотрудники посольства Кыргызстана в России приняли участие в работе 11-заседания совместной кыргызско-российской рабочей группы по обсуждению вопросов, возникающих при реализации соглашения между правительствами КР и РФ о трудовой деятельности и социальной защите трудящихся-мигрантов от 28 марта 1996 года и протокола к нему от 22 сентября 2003 года.
Как сообщили в посольстве, заседание прошло под руководством заместителя руководителя Госслужбы миграции Алмазбека Асанбаева с кыргызской стороны и заместителя начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрия Демиденко с российской стороны.
В ходе встречи были обсуждены проекты межправительственных соглашений о сотрудничестве в сфере миграции и нового соглашения о взаимном учреждении представительств миграционных служб двух стран.
Стороны обсудили итоги выполнения сторонами решений 10-заседания рабочей группы, состояние совместной работы по подготовке к подписанию проектов соглашений в сфере миграции, вопросы, касающиеся постановки на миграционный учет, невыплат российскими работодателями заработной платы трудящимся-мигрантам из КР, а также вывода граждан Кыргызстана из списка лиц, которым запрещен въезд на территорию РФ. Кроме этого, состоялся обмен информацией о текущей миграционной ситуации в КР и РФ.
По итогам встречи был подписан протокол заседания. Стороны договорились провести очередное 12-заседание рабочей группы в Кыргызстане в сентябре 2017 года.

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