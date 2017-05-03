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Школьники Бишкека высыпали кыргызскую землю на могилу Панфилова в РФ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424074-ru.html

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В Бишкеке проводятся берегоукрепительные работы русла реки Ала-Арча

3 мая 2017, 21:10       Комментарии

Об этом она сообщила сегодня во время видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.
Видеомост был посвящен Дню Победы в Великой Отечественной войне.
По словам Широковой, ученики шестой школы стали участниками международного слета юных панфиловцев, который проходил в Волоколамске (Россия).
"Ребята выступали со своим гимном и флагом. Мы специально вывозили кыргызскую землю, чтобы высыпать ее на могилы Ивана Панфилова и 28 героев-панфиловцев, и сделали это. Мы знаем, что наши деды воевали за правое дело", - сказала замдиректора.
Она отметила, что в прошлом году в шествии Бессмертного полка участвовали старшеклассники АУВК ШГ №6, а на этот раз к акции присоединятся первоклассники.
Впервые кыргызстанцы присоединились к акции "Бессмертный полк" в 2012 году. В прошлогоднем шествии приняли участие от 10 до 20 тысяч бишкекчан, жителей ближайших городов и сел, которые 9 мая прошли по центральным улицам столицы с портретами фронтовиков.
Иван Васильевич Панфилов (1893-1941) - гвардии генерал-майор, командир 8-й гвардейской стрелковой Краснознаменной (бывшей 316-й) дивизии. С 22 лет воевал на фронтах Первой мировой войны, во время Великой Отечественной руководил стрелковой дивизией, сформированной из солдат Киргизской и Казахской ССР. Дивизия героически сражалась на подступах к Волоколамску, не позволяя врагу прорваться к Москве.
Панфилов героически погиб у деревни Гусенево Волоколамского района Московской области. Награжден двумя орденами Красного Знамени и медалью "ХХ лет РККА". Посмертно получил звание Героя Советского Союза.

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