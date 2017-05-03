Топ-9 человек, заставивших кыргызстанцев биться насмерть в соцсетях

3 мая 2017, 21:20 Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. Ради них мы ломали копья в социальных сетях, отстаивая их позиции или пытаясь доказать их неправоту. Sputnik Кыргызстан выбрал девятку самых неоднозначных личностей, из-за которых треснул мир напополам.

1. Назик Чодронова. Едва ли в стране остался хоть один человек, который не посмотрел тот ролик с белым внедорожником, игнорирующим сигналы сотрудников ДПС. После того как милиционеры догнали нарушителя, оказалось, что за рулем была Назик Чодронова - экс-модель и работница банка.

Вместо того чтобы покаяться, девушка начала грозить стражам порядка знакомством с неким Мелисом-байке. Обыватели, у которых таких номеров в телефонной книжке не наблюдалось, отреагировали на инцидент неоднозначно. Некоторые требовали наказать Чодронову, другие - чиновников из МВД, третьи - всех сразу.

Несмотря на то что прошло уже три года, этот случай до сих пор в памяти кыргызстанцев, а слово "чодронить" стало нарицательным.

2. Нурайым. За ее анонимным Instagram-аккаунтом не следил только ленивый. Непонятно, что кыргызстанцев возмущало больше: подложный госномер "NURAIYM", который девушка вешала на дорогие внедорожники, или то, что у молодой девушки эти самые внедорожники каким-то непостижимым образом оказались.

Дело закончилось неожиданно: сотрудники ДПС рассказали, что к ним с повинной пришла сама Нурайым и призналась, что она простая студентка и всего лишь просила совершенно посторонних мужчин с дорогими автомобилями позволить ей сфотографироваться рядом с ними. Однако ни фотографий загадочной Нурайым, ни каких-то уточняющих деталей любопытным журналистам предоставлено не было.

Общественности же осталось гадать, что это было: девушка, которая купается в роскоши и безнаказанности, или хитрый тролль, который решил растормошить общественность.

3. Адилет Жунусов, известный общественности под обидным прозвищем Дрыщ. Нежданная слава пришла к нему в начале июля. Будучи внештатным сотрудником ДПС, он решил вступиться за коллег, которые собирались предаться коррупции.

Завидев камеру, Жунусов с товарищем стали провоцировать конфликт и затем устроили погоню за авто. В результате злоумышленники сорвали госномер с преследуемой машины.

Случай оказался настолько возмутительным, что защитников у молодого человека практически не оказалось. Разве что пользователи спорили относительно наказания для него: сердобольные фейсбукчане предлагали понять и простить, а некоторые настаивали на тюремном сроке.

Позже коллеги внештатника попытаются от него откреститься, а самому Жунусову придется провести за решеткой полтора года.

4. Дочь судьи, которая участвовала в драке в бишкекском кинотеатре. Инцидент произошел 30 апреля 2016 года. Дочь судьи Конституционной палаты Верховного суда Кыргызстана Жедигера Саалаева Эльзат подралась с Айзат Дастановой. Последняя затем жаловалась на то, что следствие ведется нечестно. По словам девушки, высокопоставленный отец лично угрожал ей. Тот отрицал обвинения. Конфликт закончился неожиданным, но прилюдным примирением.

Впрочем, через полгода Эльзат Саалаева вновь стала причиной бурных обсуждений. На предположительно ее страничке в Фейсбуке в день траура после крушения турецкого судна появился анекдот с интимным подтекстом.

5. Майкл Макфит. Британец, который надолго запомнит вкус чучука и из чего он сделан. Инцидент произошел в начале года. Сотрудник компании "Кумтор" на своей страничке в Фейсбуке сравнил национальное блюдо с конскими гениталиями, после чего был депортирован.

$(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1021398836'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1021398836'] = 'Subject'; } }); пресс-служба УВД Иссык-кульской областиМайкл Макфит в видеообращении извинился перед кыргызстанцами Инцидент вызвал несколько причин для недовольства: во-первых, в ярость пришли патриотично настроенные кыргызстанцы, которые сочли высказывание Макфита личным оскорблением. Во-вторых, раздражение вызвало решение властей: многие граждане посчитали, что шутка, пусть и неуместная, - не повод для такого сурового наказания, как депортация.

6. Акшоола Болотова, которой остряки дали обидное прозвище Шелуха. Общественность взорвал даже не тот факт, что кожуру от семечек героиня видео сплевывала на землю. Просто во время интервью девушка сказала следующую фразу: "Парки существуют для того, чтобы там мусорить. Пусть убирает государство".

Многочисленные споры сводились к следующему противоречию: обвинители девушки настолько увлеклись отстаиванием гражданской позиции, что другая часть пользователей в свою очередь уличила их в излишней жестокости.

7. Алтынай Жайнакова, которая каблуком разбила бровь милиционеру. Скандал произошел в Оше 13 января 2017 года. Сотрудники патрульной милиции остановили машину с включенными дальними фарами. За рулем сидела известная в южной столице певица. По словам гаишников, девушка была в нетрезвом состоянии.

Завязалась потасовка, в результате которой Жайнакова рассекла милиционеру бровь. Скандальное видео быстро распространилось по соцсетям. Несколько дней Кырнет бурлил: некоторые обвиняли милиционеров, ведь все-таки можно было обойтись с девушкой полегче. Многие оттачивали язвительность на Жайнаковой. Немало нашлось и тех, кто посчитал обе стороны конфликта виноватыми.

Точку поставил суд, приговорив нарушительницу к четырем годам лишения свободы условно и обязав ее выплатить 30 тысяч сомов штрафа.

8. Таттыгуль Дооталиева. Посты, опубликованные на страничке бывшего преподавателя Медакадемии, стали причиной грандиозного скандала. В них говорилось, что смерть людей в результате авиакрушения в селе Дача-Суу - это "естественный отбор". После скандальных записей камень в огород женщины не кинул только ленивый.

Ее уволили с работы, а ГКНБ вынес официальное предупреждение. Правда, женщина поспешила откреститься от постов. По словам Дооталиевой, ее страничку в Фейсбуке взломали и все эти возмутительные вещи написали злоумышленники.

9. Баткенская красавица с букетом из цветков Айгуль. Пользователи Кырнета возмущены тем, что неизвестная девушка на фотографиях держит в руках огромный букет из краснокнижного растения.

Бул сүрөт эрте менен инстаграм колдонуучусунан дирекке келип түштү. Анын айтымына караганда мындай көрүнүш үстүбүздөгү жылда эле болуп өткөндүгүн айтат. Чындыгында эч кандай факт, далилдер жок бул сүрөттү жүктөгүм келбеди бир жагынан балким чын эле ушундай окуя болуп өткөндүр деген ойдо калып сүрөттү жүктөөнү чечтим. Комментарий ге өз оюңузду калтырыңыз. Бардык нерсе далилденсе мен бир топ маалымат жеткирем.

Публикация от Баткен, Кыргызстан (@batken_live) Май 2 2017 в 2:14 PDT

Ее поспешили обвинить в преступном отношении к природе, однако нашлись и защитники, которые напоминают, что девушка могла просто не знать о том, что это растение нельзя срывать.