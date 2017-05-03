В военных частях ГСИН, Нацгвардии и ГПС живут крысы, в МЧС — тараканы, - доклад омбудсмена

3 мая 2017, 20:40 Комментарии

В помещениях военных частей Кыргызстана живут грызуны и насекомые. Об этом сообщается в специальном докладе омбудсмена о соблюдении прав военнослужащих. В отчете отмечается, что в ходе анкетирования 531 военнослужащего на вопрос "Как вы оцениваете условия жизни в казарме?" 78,5% оценили как "хорошие", 18,8% - как "удовлетворительные" и 2,6% - как "плохие".

О том, что в разных помещениях воинской части есть насекомые и грызуны, отметили 99 военнослужащих.

Так, военнослужащие воинской части, расположенной в Кой-Таше, отметили казарму и столовую. О том, что комары ночью не дают спать, отметили в части, расположенной в городе Балыкчы. Наличие крыс в подвале отметили военнослужащие 2-го батальона Департамента охраны и конвоирования Государственной службы исполнения наказаний, о наличии тараканов в столовой сообщили солдаты части Министерства чрезвычайных ситуаций в городе Таш-Кумыр, крыс и мышей - в столовой, санчасти, МТО и казарме воинских частей Национальной гвардии в городах Жалал-Абад и Ош, а также на пограничных заставах в Кара-Суу, Шамалды-Сае и отряде в городе Оше.

При обсуждении вопроса проведения и обеспечения санитарно-эпидемиологических мер, в том числе дезинфекционных, представители Вооруженных сил ответили, что воинские части заключают договора с центрами государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения на местах о предоставлении услуг по борьбе с грызунами, профилактике инфекций.