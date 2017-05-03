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Днем дожди — погода по Кыргызстану на 4 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424070-ru.html

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3 мая 2017, 20:06       Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. На всей территории Кыргызстана 4 мая днем возможны осадки, сообщает Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, в Чуйской области ночная температура составит +7...+12, днем будет до 27 градусов тепла.
В Таласской области ночью 11 градусов выше нуля, днем воздух также прогреется до 27.
В Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях ночью от 7 до 13 градусов со знаком "плюс", днем термометры покажут 25-28.
В Иссык-Кульской области ночью ожидается около 6 градусов тепла, днем воздух прогреется до +20.
В Нарынской области в ночное время будет 1-6 градусов выше нуля, а днем +22.
В Оше ночью +12, днем столбик термометра поднимется до 27 градусов.
В Бишкеке в четверг без осадков, ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Ночью прогнозируется до 12 градусов тепла, днем +26.
Синоптики распространили штормовое предупреждение: с 4 по 8 мая в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками и повышением температуры воздуха в горных районах и на автодорогах республики сохраняется угроза схода снежных лавин. При проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров.

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