Кыргызские дети, рожденные здесь, удивляются нашим обычаям — Айсулуу из Вены

3 мая 2017, 20:12 Комментарии

Десять лет назад Айсулуу отправилась на учебу в Германию, а спустя какое-то время на праздновании Нооруза в Вене (Австрия) познакомилась с будущим супругом. Он тоже из Бишкека, сегодня работает в одной из венских кондитерских. Пара воспитывает двоих детей, старший сын в следующем году пойдет в школу. О жизни кыргызстанцев в Австрии Айсулуу рассказала корреспонденту Sputnik.

- Кыргызстанцы живут во многих странах и, как известно, стараются не забывать свои обычаи, даже тои устраивают. А как с этим обстоят дела у наших соотечественников в Австрии?

- В Вене проживает около тысячи кыргызстанцев, и мы отмечаем все национальные праздники: Нооруз, День независимости, Орозо айт и Курман айт. Стараемся в эти дни собираться вместе. В 2014 году на праздновании Нооруза у нас выступал певец Ырыскелди Осмонкулов. С тех пор ежегодно 21 марта приезжают звезды отечественного шоу-бизнеса.

- А День независимости как празднуете?

- Если на 31 августа выпадает выходной, устраиваем пикник. Устраиваем национальные игры: ак терек, кок терек, ыр кесе. Некоторые соотечественники играют на национальных инструментах.

- Свадьбы и другие тои тоже проводятся по обычаям?

- Разумеется. Мы с супругом часто ходим на тои по случаю рождения детей. Как-то на свадьбе наших друзей австрийские музыканты исполнили кыргызские песни, мы этому очень радовались. А День независимости мы однажды отмечали в гостях, где проводился обряд разрезания пут. Мы гордимся своими обычаями и соблюдаем их.

- Удивляют ли кыргызские обычаи австрийцев?

- Интересный случай произошел однажды на бешик тое (праздник по случаю рождения ребенка. - Ред.). По традиции уважаемым гостям подают устуканы, чему австрийцы удивились, а под конец мероприятия они ушли, не забрав свои устуканы. Кстати, обычай бешикке салуу (когда первый раз кладут ребенка в национальную колыбель) удивляет не только австрийцев, но и кыргызских детей, рожденных в Австрии.

- Чем похожи и чем отличаются Австрия и Кыргызстан?

- Погода, горы и вообще природа очень похожи, но отличий все равно больше. Если говорить о самих австрийцах, то они исполнительны, честны и аккуратны. Соцзащита здесь на высоком уровне, кроме того, строго соблюдается общественный порядок.