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Новости Кыргызстана

Кыргызские дети, рожденные здесь, удивляются нашим обычаям — Айсулуу из ВеныКыргызские дети, рожденные здесь, удивляются нашим обычаям — Айсулуу из Вены

В селе Аюу найдены тела двух девочек и юноши

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424068-ru.html

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Оползень в Узгене: найдено еще одно тело

3 мая 2017, 20:30       Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. Найдено еще три тела на месте схода оползня в селе Аюу, сообщает пресс-служба МЧС КР.
30 апреля были найдены тела трех человек - двоих детей и 20-летней девушки. Во вторник нашли тела 39-летнего мужчины и 4-летнего мальчика.
"В 17.40 обнаружены тела девочек 2003 и 2007 годов рождения, а спустя полчаса - юноши 2000 года рождения", - говорится в сообщении.
В минувшую субботу на 11 домов в селе Аюу сошла земляная масса объемом около 200 тысяч кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека, проживавшие в 7 домах. 30 апреля в Кыргызстане объявили днем траура.

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