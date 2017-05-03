В селе Аюу найдены тела двух девочек и юноши

3 мая 2017, 20:30 Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. Найдено еще три тела на месте схода оползня в селе Аюу, сообщает пресс-служба МЧС КР.

30 апреля были найдены тела трех человек - двоих детей и 20-летней девушки. Во вторник нашли тела 39-летнего мужчины и 4-летнего мальчика.

"В 17.40 обнаружены тела девочек 2003 и 2007 годов рождения, а спустя полчаса - юноши 2000 года рождения", - говорится в сообщении.

В минувшую субботу на 11 домов в селе Аюу сошла земляная масса объемом около 200 тысяч кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека, проживавшие в 7 домах. 30 апреля в Кыргызстане объявили днем траура.