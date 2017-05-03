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Россия разом списала Кыргызстану долг в $240 млн

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424067-ru.html

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3 мая 2017, 19:33       Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. Россия списала Кыргызстану долг по кредитам в размере 240 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.
Соответствующее распоряжение, одобряющее единовременное списание всего долга, подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
"По состоянию на 30 марта 2017 года сумма задолженности кыргызской стороны перед российской составила 240 миллионов долларов. 100 процентов суммы задолженности Кыргызстана подлежат единовременному списанию в день вступления в силу настоящего протокола", - говорится в сообщении.
В документе подчеркнуто, что списание производится в рамках оказания Россией официальной помощи КР.
Москва и Бишкек в 2012 году подписали межправительственное соглашение об урегулировании задолженности на общую сумму порядка 500 миллионов долларов. Документ предусматривал полное списание одной части долга - на 188,9 миллиона долларов - в день вступления соглашения в силу, а также растянутое на десять лет, начиная с марта 2016-го, списание второй части - на 300 миллионов.
Ранее о договоренности разового списания всего долга в интервью Sputnik Кыргызстан заявлял начальник Управления государственного долга Министерства финансов Бакыт Сыдыков. По его словам, Россия и Кыргызстан договорились списать 300 миллионов долларов в течение 10 лет (ежегодно по 30 миллионов). За два года было списано 60 миллионов, размер оставшейся задолженности составил 240 миллионов долларов.

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