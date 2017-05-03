Вице-премьер Ч.Султанбекова встретилась с участниками ликвидации последствий чернобыльской катастрофы

3 мая 2017, 19:32 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. Вице-премьер-министр КР Чолпон Султанбекова сегодня встретилась с президентом общественного объединения "Ветераны и инвалиды Союз-Чернобыль" Кадырбеком Сасыкуловым и членом общественного объединения А. Жороевым. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации Плана мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф и 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

Вице-премьер-министр проинформировала, что в настоящее время реализуются мероприятия по поддержке участников и инвалидов чернобыльской катастрофы. В частности, в честь 30-й годовщины катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 1223 инвалидам ЧАЭС было выплачено единовременное денежное пособие в размере 30 тыс сомов, 122 участникам ЧАЭС – в размере 20 тыс сомов, 250 семьям участников и умерших инвалидов ЧАЭС было выплачено по 20 тыс сомов. Кроме того, всем участникам и инвалидам ЧАЭС оказывается медицинская помощь на бесплатной основе в рамках Программы государственных гарантий по обеспечению граждан Кыргызской Республики медико-санитарной помощью.

"Чернобыльская катастрофа принесла большое горе советскому народу и потрясла весь мир. Кроме дня памяти, это ещё и день борьбы с атомной угрозой ради безопасного будущего с экологически чистыми источниками энергии. Вы выполняли свой воинский и гражданский долг, рискуя своими жизнями и здоровьем ради жизни других людей. Память о ваших товарищах, тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, навсегда останется в сердцах людей. От имени Правительства и от себя лично хочу пожелать вам и вашим семьям здоровья, бодрости духа и успехов. Все меры поддержки, участников и инвалидов чернобыльской катастрофы положенные по закону, мы выполним", – обратилась к ликвидаторам последствий аварии Чолпон Султанбекова.

В свою очередь Кадырбек Сасыкулов попросил оказать содействие в решении таких вопросов, как повышение размера ежемесячных денежных компенсаций и пенсий, строительства социального жилья для инвалидов и участников ЧАЭС, медицинской реабилитации на побережье озера Иссык-Куль, а также издания Книги Памяти ликвидаторам-кыргызстанцам Чернобыльской катастрофы.

Вице-премьер-министр отметила, что Правительством КР будет и далее оказана поддержка ликвидаторов ЧАЭС.

По итогам встречи вице-премьер-министром даны соответствующие поручения структурным подразделениям Аппарата Правительства КР по рассмотрению обозначенных вопросов.