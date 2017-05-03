Глава объединения чернобыльцев К.Сасыкулов попросил построить жилье для ветеранов чернобыльской аварии

3 мая 2017, 19:35 Комментарии

Президент общественного объединения "Ветераны и инвалиды Союз-Чернобыль" Кадырбек Сасыкулов попросил оказать содействие в повышении размера ежемесячных денежных компенсаций и пенсий, строительстве социального жилья для инвалидов и участников ЧАЭС, медицинской реабилитации на побережье озера Иссык-Куль, а также издании книги памяти ликвидаторам-кыргызстанцам Чернобыльской катастрофы.

Как сообщила пресс-служба правительства, свою просьбу он озвучил на встрече с вице-премьер-министром Чолпон Султанбековой.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации плана мероприятий, посвященных международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф и 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

Вице-премьер проинформировала, что в настоящее время реализуются мероприятия по поддержке участников и инвалидов чернобыльской катастрофы. В частности, в честь 30-годовщины катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции [в 2016 году - прим. ред.] 1223 инвалидам ЧАЭС было выплачено единовременное денежное пособие в размере 30 тыс. сомов, 122 участникам ЧАЭС - в размере 20 тыс. сомов, 250 семьям участников и умерших инвалидов ЧАЭС было выплачено по 20 тыс. сомов. Кроме того, всем участникам и инвалидам ЧАЭС оказывается медицинская помощь на бесплатной основе в рамках программы государственных гарантий по обеспечению граждан Кыргызской Республики медико-санитарной помощью.

"Чернобыльская катастрофа принесла большое горе советскому народу и потрясла весь мир. Кроме дня памяти, это еще и день борьбы с атомной угрозой ради безопасного будущего с экологически чистыми источниками энергии. Вы выполняли свой воинский и гражданский долг, рискуя своими жизнями и здоровьем ради жизни других людей. Память о ваших товарищах, тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, навсегда останется в сердцах людей. От имени Правительства и от себя лично хочу пожелать вам и вашим семьям здоровья, бодрости духа и успехов. Все меры поддержки, участников и инвалидов чернобыльской катастрофы положенные по закону, мы выполним", - обратилась к ликвидаторам последствий аварии Ч.Султанбекова.

Она отметила, что правительством Кыргызской Республики будет и далее оказана поддержка ликвидаторов ЧАЭС.

По итогам встречи вице-премьер дала соответствующие поручения структурным подразделениям Аппарата правительства по рассмотрению обозначенных вопросов.