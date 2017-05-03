В Подмосковье задержаны двое кыргызстанцев за изнасилование

3 мая 2017, 19:07 Комментарии

В Подмосковье задержаны двое кыргызстанцев по подозрению в изнасиловании 34-летней жительницы Липецкой области, пишут российские СМИ, со ссылкой на пресс-службу регионального главка Следственного комитета.

ЧП произошло вечером 1 мая.

"В этот день в правоохранительные органы Ленинского района обратилась 34-летняя жительница Липецкой области с заявлением, что на Школьной улице города Видное ее изнасиловали неизвестные ей мужчины. По данному факту следственным отделом по городу Видное ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержаны двое граждан Кыргызстана, 26 и 42 лет. В ближайшее время следственные органы намерены ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.