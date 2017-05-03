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В Подмосковье задержаны двое кыргызстанцев за изнасилование

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-podm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424063-ru.html

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3 мая 2017, 19:07       Комментарии

В Подмосковье задержаны двое кыргызстанцев по подозрению в изнасиловании 34-летней жительницы Липецкой области, пишут российские СМИ, со ссылкой на пресс-службу регионального главка Следственного комитета.
ЧП произошло вечером 1 мая.
"В этот день в правоохранительные органы Ленинского района обратилась 34-летняя жительница Липецкой области с заявлением, что на Школьной улице города Видное ее изнасиловали неизвестные ей мужчины. По данному факту следственным отделом по городу Видное ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержаны двое граждан Кыргызстана, 26 и 42 лет. В ближайшее время следственные органы намерены ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

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