Эксперт: Мы потеряли прежний зеленый Бишкек

3 мая 2017, 19:30 Комментарии

До недавнего времени вопрос вырубки деревьев в Бишкеке слабо волновал кыргызстанских чиновников. От зеленых насаждений избавлялись практически везде — в парках, скверах, во дворах, но никто не задумывался о последствиях. Чиновников волновал разве что вопрос красоты города. Над проблемой, как научиться существовать в "каменных джунглях", мало кто задумывался.

Меж тем, еще до недавнего времени Бишкек считался одной из самых зеленых столиц на постсоветском пространстве, а чистоте нашего воздуха завидовали многие. Что же стало теперь? Будет ли столичный муниципалитет сажать новые деревья на местах вырубки, и вопрос — примутся ли они вообще? Какой урон был причинен зеленым насаждениям в Бишкеке? На эти вопросы редакции K-News ответил известный эколог, профессор Эмиль Шукуров.

Что Вы думаете по поводу вырубки деревьев в Бишкеке?

— Эти своеобразные лесозаготовки в нашем городе — один из худших периодов озеленения. Мы потеряли тот прежний город-сад, который у нас был. Теперь мы своими руками все это уничтожаем. Лесозаготовка, выдуманная чиновниками, в частности, вице-мэром Эркином Исаковым, который постоянно выдвигает все новые "аргументы" в пользу вырубки, просто всем на руку. Стоило одному дереву упасть, по этому поводу была устроена настоящая «резня» среди деревьев. В городе вырубили очень много зеленых насаждений, большинство из них ни по каким параметрам не подходили под аварийные. Во всем мире аварийными считаются те деревья, которые находятся в местах, часто посещаемых людьми — тротуары, скверы и парки. А у нас вырубают где хотят. Еще один сомнительный аргумент — по поводу больных деревьев. Да, есть такие, по городу их огромное количество, у некоторых наблюдается отслоение коры, а их даже близко не трогают. Следующий, не понятный мне, аргумент от властей — что все деревья старше 50 лет подлежат уничтожению, поскольку «они старые». Могу сказать точно, что все виды деревьев, которые существуют у нас в городе, могут простоять более 100 лет. Ни один из этих аргументов не выдерживает критики. Наоборот, все эти факторы приводят к резкому ухудшению экологического состояния города.

Чем грозит массовая вырубка деревьев?

— Деревья начинают пилить, отрезать ветки якобы для того, чтобы там появилась новая листва и город преобразился. Но разве в этом смысл? Безобразней ничего придумать было нельзя. Появилось огромное количество обрубленных деревьев, но их кроны безобразны. Все эти срезы создают среду для размножения стволовых вредителей и различных болезней. Внутри города создается огромное количество мест, где начинают размножаться возбудители различных заболеваний на деревьях. После чего начинают заболевать и здоровые деревья. У нас и так в городе нашествие вредителей, а после станет еще больше. Городские власти говорили, что посадят саженцы. Они как-то помогут исправить ситуацию?

— Они говорили, что вместо старых деревьев посадят новые, но на практике совсем все не так. Так как молодые саженцы не могут дать много тени, наши власти рассчитывают заменить старые деревья на «взрослые» экземпляры, ссылаясь на то, что саженцы просто не приживаются. Это говорит только о том, что они просто не умеют это делать. Значит, нужно все руководство "Зеленстроя", начиная с вице-мэра, убирать с работы. Большие деревья стоят в тысячи раз дороже молодых саженцев. Практика высаживания таких деревьев применяется в основном в тех городах, у которых экономическое состояние лучше, чем в Кыргызстане. А у нас маленький городской бюджет, но при нехватке денег мы позволяем себе такую неоправданную роскошь.

Город обнищал, раньше было много разнообразных посадок, а сейчас воткнули дерево прямо в асфальт и хотят, чтобы оно прижилось. Газоны, которыми усыпан город, не могут поддерживать экологическое равновесие. На самом деле, город превратился в тюрьму для деревьев. Все озеленение антиэкологично и не может нормально регулировать собственную среду, не говоря уже о городской. Деревья — это живые существа. А мы что делаем? То голову им отпиливаем, то руки, ведем себя, как захватчики, причем, нагло и совершенно не соблюдая правил. Мы должны преклоняться перед ними, а не издеваться, как нам угодно.