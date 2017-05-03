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Премьер жестко раскритиковал работу госорганов по предупреждению ЧС

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/premer...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424061-ru.html

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В Бишкеке проводятся берегоукрепительные работы русла реки Ала-Арча

3 мая 2017, 19:18       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жестко раскритиковал работу госорганов работу госорганов по предупреждению и оперативной ликвидации чрезвычайных происшествий в стране, сообщает пресс-служба правительства.
Селекторное совещание кабмина в Ош по вопросу обеспечения защиты населения и территорий республики от чрезвычайных ситуаций началось с минуты молчания по погибшим в результате схода оползня 29 апреля в селе Аюу Узгенского района Ошской области.
"Решение любой проблемы, в том числе связанной с природными катаклизмами не обходится без финансовой составляющей. В несвоевременном решении вопросов по ЧС есть вина Министерства финансов страны. В МЧС имеются все необходимые человеческие и технические ресурсы для ведения работы, но отсутствует организованность и оперативность с вашей стороны, в том числе по взаимодействию с органами МСУ при принятии соответствующих решений", – подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Он поручил бесперебойно обеспечить население электроэнергией и привел в пример то, что при посещении накануне Узгенского района Ошской области выяснилось, что местные жители в зоне стихийного бедствия оставались без света 11 дней.
"Премьер поручил председателю правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбеку Калиеву освободить от должности начальника Узгенского РЭС. Подверг критике полпредов в областях и председателя правления ОАО "Государственная страховая организация" Бактыбека Жумашева за отсутствие работы по информированию населения о страховании. Полпредам в областях, соответствующим госорганам поручено усилить работу по переселению местного населения из потенциально опасных зон для проживания. В завершение Жээнбеков поручил аппарату правительства в десятидневный срок провести детальный анализ и внести соответствующие предложения по невыполненным ранее поручениям со стороны госорганов по профилактике чрезвычайных происшествий. Глава правительства особо отметил, что к руководителям халатно и равнодушно подходящим к работе и не выполняющим в срок ранее данные поручения будут применяться жесткие меры", – говорится в сообщении.

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