Премьер жестко раскритиковал работу госорганов по предупреждению ЧС

3 мая 2017, 19:18 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жестко раскритиковал работу госорганов работу госорганов по предупреждению и оперативной ликвидации чрезвычайных происшествий в стране, сообщает пресс-служба правительства.

Селекторное совещание кабмина в Ош по вопросу обеспечения защиты населения и территорий республики от чрезвычайных ситуаций началось с минуты молчания по погибшим в результате схода оползня 29 апреля в селе Аюу Узгенского района Ошской области.

"Решение любой проблемы, в том числе связанной с природными катаклизмами не обходится без финансовой составляющей. В несвоевременном решении вопросов по ЧС есть вина Министерства финансов страны. В МЧС имеются все необходимые человеческие и технические ресурсы для ведения работы, но отсутствует организованность и оперативность с вашей стороны, в том числе по взаимодействию с органами МСУ при принятии соответствующих решений", – подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он поручил бесперебойно обеспечить население электроэнергией и привел в пример то, что при посещении накануне Узгенского района Ошской области выяснилось, что местные жители в зоне стихийного бедствия оставались без света 11 дней.

"Премьер поручил председателю правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбеку Калиеву освободить от должности начальника Узгенского РЭС. Подверг критике полпредов в областях и председателя правления ОАО "Государственная страховая организация" Бактыбека Жумашева за отсутствие работы по информированию населения о страховании. Полпредам в областях, соответствующим госорганам поручено усилить работу по переселению местного населения из потенциально опасных зон для проживания. В завершение Жээнбеков поручил аппарату правительства в десятидневный срок провести детальный анализ и внести соответствующие предложения по невыполненным ранее поручениям со стороны госорганов по профилактике чрезвычайных происшествий. Глава правительства особо отметил, что к руководителям халатно и равнодушно подходящим к работе и не выполняющим в срок ранее данные поручения будут применяться жесткие меры", – говорится в сообщении.