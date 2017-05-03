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Asia+: В Таджикистане реализуются инвестпроекты на 2,85 млрд долларов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/asia-v-ta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424060-ru.html

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3 мая 2017, 18:48       Комментарии

Asia+: Государственные инвестиционные проекты на сумму 2,85 миллиарда долларов находятся на стадии реализации в Таджикистане. В настоящее время осуществляются 68 проектов, сообщает Государственный комитет по инвестициям и управлению госимуществом республики.
В частности, реализуются 25 грантовых, 16 кредитных инвестиционных проектов, а также 27 проектов со смещенным финансированием.
С начала осуществления этих проектов до 1 апреля этого года освоено свыше 1,2 миллиарда долларов, что составляет 51,3% от общего объема. Освоение средства в первом квартале осуществлено на сумму 73,7 миллионов долларов. Это составляет всего 78% запланированных объемов.
В Госкомитете отмечают, что за этот период план реализации проектов не выполнен в таких отраслях, как транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика.
Основными инвесторами Таджикистана являются Китай и Россия.
Таджикские власти в течение ближайших 14 лет планируют в среднем ежегодно привлекать частные инвестиции в размере более 4 миллиарда долларов. Такие задачи поставлены в национальной стратегии развития РТ на период до 2030 года.
В целом за этот период ожидается привлечение более 50 миллиардов долларов в экономику республики.

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