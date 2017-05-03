Khovar: Таджикско-белорусские отношения выходят на уровень стратегического партнёрства

3 мая 2017, 18:54 Комментарии

Khovar: Состояние и перспективы таджикско-белорусских экономических отношений, а также проведение деловых встреч с участием бизнес-кругов двух государств стало поводом для встречи Председателя Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан (ТПП РТ) Шарифа Саида с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Республике Таджикистан Олегом Ивановым, состоявшейся 2 мая в Душанбе.

Как сообщили НИАТ "Ховар" в пресс-службе ТПП РТ, одно из определяющих мест в расширении двусторонних связей между Таджикистаном и Беларусью занимает развитие и укрепление перспективных направлений на межрегиональном треке таджикско-белорусских отношений.

"Мы серьезно настроены на расширение двусторонних связей на межрегиональном уровне, — отметил Председатель ТПП РТ. — Сегодня можно с уверенностью сказать, что таджикско-белорусские отношения вышли на уровень стратегического партнерства. Это создает благоприятные условия для развития деловых отношений".

Активно продолжается сотрудничество по линии Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан с Минским отделением Белорусской ТПП. Растет стремление к совместному партнёрству бизнес-кругов, развитию инвестиционной деятельности. Подписаны соглашения о полномасштабном сотрудничестве между Согдийской, Витебской и Минской областями, между городами Худжанд и Могилев, Яванским районом и Узденским районом Минской области Республики Беларусь.

По итогам бизнес-встречи в ноябре 2016 года состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между свободными экономическими зонами "Минск" и "Дангара".

В этой связи важным этапом в налаживании прямых контактов субъектов хозяйствования и расширения двустороннего сотрудничества является деятельность Таджикско-Белорусского Делового совета. Его задача — активизировать двустороннее экономическое партнерство, в первую очередь в плане наращивания экспорта между странами.

Важным направлением сотрудничества является создание совместных предприятий по производству и переработке хлопка-волокна, табака, по сборочному производству тракторов, холодильников, мотоциклов и велосипедов и по ремонту дизельной техники.

2016 году товарооборот Беларуси и Таджикистана составил 20,2 млн долларов и по сравнению с 2015 годом сократился на 17,6%, экспорт — 17,6 млн долларов, сократился на 15,4%, импорт — 2,6 млн долларов, сократился на 30,2%.

Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в продолжении активного развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру торгово-экономических отношений в целях повышения благосостояния народов двух стран.