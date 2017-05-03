Eurasia.expert: Саудовская Аравия выделит Таджикистану $200 млн

3 мая 2017, 19:09 Комментарии

EUrasia.expert: Саудовская Аравия выделит Таджикистану грант в размере $200 млн на возведение новых парламентского и правительственного комплексов. Об этом сообщает ASIA-Plus со ссылкой на источник в правительственных кругах Душанбе.

Новый парламентский комплекс Таджикистана будет построен на месте здания Минсельхоза республики, мэрии Душанбе, посольства Ирана в Таджикистане. Стройка затронет и ряд других жилых зданий вплоть до перекрестка проспекта Рудаки с улицей Шохтемура (в районе гостинице "Таджикистан"). Ранее сообщалось, что парламентское здание будет снесено. Площадь "Дусти" будет за счет него расширена.

Новый правительственный комплекс будет построен на месте чайханы "Рохат", сообщает источник.

В январе 2017 г. в Саудовской Аравии с официальным визитом побывал спикер парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров. Тогда король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд поручил правительству и парламенту Саудовской Аравии принять меры, чтобы ускорить развитие всесторонних связей с Таджикистаном, в частности культурных, экономических, инвестиционных, сообщала пресс-служба таджикского парламента.

Пресс-секретарь нижней палаты парламента республики Мухаммадато Султонов сообщал также, что Саудовская Аравия готова профинансировать гидроэнергетический и горнодобывающий секторы Таджикистана.