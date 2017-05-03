Уполномоченных по делам антикоррупции и членов ОС обучили методике выявления коррупционных рисков в госорганах

3 мая 2017, 18:50 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. Эксперты и сотрудники секретариата Совета безопасности КР сегодня провели тренинг для более 80 уполномоченных по делам антикоррупции и членов общественных советов госорганов. Об этом сообщает Секретариат Совета безопасности КР.

Участников тренинга обучили методике выявления коррупционных рисков, составления планов антикоррупционных мер, а также проведения мониторинга их исполнения. Соответствующая методическая брошюра издана по инициативе секретариата Совета безопасности.

В ходе тренинга уполномоченные по вопросам противодействия коррупции и члены общественных советов обсудили различные методики выявления коррупционных рисков. Вторая часть мероприятия была посвящена выработке практических навыков их выявления и составления соответствующих антикоррупционных мер.

Как отметил заведующий сектором анализа и прогнозирования угроз безопасности секретариата Совета безопасности М.Каратаев, сегодня выявление коррупционных рисков и составление антикоррупционных планов происходит при непосредственном участии уполномоченных по вопросам противодействия коррупции. "Но мы считаем, что потенциал уполномоченных в настоящее время недостаточно раскрыт. Необходимо совершенствовать принцип их работы путем обеспечения независимости от руководителя госоргана и лиц, замешанных в коррупционных правонарушениях в принятии решений. Кроме того, необходимо внедрять механизмы повышения квалификации уполномоченных по антикоррупции через обучение и переобучение",- сказал он.

М. Каратаев продолжил, что общественные советы должны стать своеобразными проводниками антикоррупционных решений через публичные обсуждения. В этой связи секретариат Совета безопасности считает целесообразным делегировать часть функций общественного контроля в сфере предупреждения и противодействия коррупции общественным советам при госорганах путем предоставления альтернативных отчетов по антикоррупционным мероприятиям, утвержденных Рабочей группой Совета безопасности.

В завершении участники тренинга высказали пожелание почаще проводить подобные обучающие мероприятия.

В рамках Указа Президента КР "О мерах по устранению причин политической и системной коррупции в органах власти" секретариатом Совета безопасности КР на постоянной основе проводятся мероприятия по реализации антикоррупционной политики.