Премьер-министр подверг жесткой критике работу госорганов по предупреждению и ликвидации ЧС

3 мая 2017, 19:02 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. Последние события, связанные со стихийными бедствиями, наглядно продемонстрировали формальную работу ряда государственных органов по предупреждению и оперативной ликвидации чрезвычайных происшествий в регионах, проведению информационной кампании по повышению осведомленности населения о возможных чрезвычайных происшествиях. Об этом заявил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков сегодня на селекторном совещании в городе Ош по вопросу обеспечения защиты населения и территорий республики от чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, совещание началось с минуты молчания по погибшим в результате схода оползня 29 апреля текущего года в селе Аюу Узгенского района Ошской области.

Глава Правительства отметил, что в рамках рабочей поездки по ознакомлению с работой в этом направлении в Ошской и Джалал-Абадской областях он наглядно ознакомился с реальной ситуацией на местах и выявил недостаточную работу ряда государственных органов.

Премьер-министр подверг жесткой критике работу Министерства финансов. Он отметил, что многие ранее данные поручения по профилактике и ликвидации стихийных бедствий не были исполнены по причине несвоевременного выделения финансовых средств. "Решение любой проблемы, в том числе связанной с природными катаклизмами не обходится без финансовой составляющей. В несвоевременном решении вопросов по ЧС есть вина Министерства финансов страны", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава Правительства также отметил недостаточную работу Министерства чрезвычайных ситуаций и Министерства транспорта и дорог по профилактике чрезвычайных происшествий, реконструкции защитных сооружений и оперативной ликвидации последствий стихийных бедствий.

"У вас имеются все необходимые человеческие и технические ресурсы для ведения работы, но отсутствует организованность и оперативность с вашей стороны, в том числе по взаимодействию с органами местного самоуправления при принятии соответствующих решений", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

"В первую очередь необходимо определить безопасные зоны для переселения населения и заняться составлением соответствующих списков людей. На определенных участках необходимо разбивать палатки, для того чтобы люди четко знали отведенные безопасные зоны", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он поручил бесперебойно обеспечить население электроэнергией и привел в пример то, что при посещении накануне Узгенского района Ошской области выяснилось, что местные жители в зоне стихийного бедствия оставались без света на протяжении одиннадцати дней. Глава Правительства отметил недопустимость подобных фактов и поручил председателю правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбеку Калиеву освободить от должности начальника Узгенского РЭС.

Глава Правительства отметил, что зачастую тяжелые последствия от стихийных бедствий происходят из-за слабой работы по информированию населения о возможных чрезвычайных происшествиях. Также местное население не информировано о страховании жилых помещений от чрезвычайных происшествий и стихийных бедствий, за что были подвергнуты критике полномочные представители Правительства в областях и председатель правления ОАО "Государственная страховая организация" Бактыбек Жумашев.

Полномочным представителям Правительства в областях, соответствующим государственным органам поручено усилить работу по переселению местного населения из потенциально опасных зон для проживания.

В завершение Премьер-министр поручил аппарату Правительства КР в десятидневный срок провести детальный анализ и внести соответствующие предложения по невыполненным ранее поручениям со стороны государственных органов по профилактике чрезвычайных происшествий. Глава Правительства особо отметил, что к руководителям халатно и равнодушно подходящим к работе и не выполняющим в срок ранее данные поручения будут применяться жесткие меры.

В селекторном совещании присутствовали Полномочный представитель Правительства в Ошской области Таалайбек Сарыбашов, министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов, министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов, заместитель министра финансов Улукбек Кармышаков, председатель правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбек Калиев, председатель, председатель правления ОАО "Государственная страховая организация" Бактыбек Жумашев, полномочные представители Правительства в областях приняли участие в режиме онлайн посредством видеоконференцсвязи.