ГРС: В новых паспортах автоматически будут содержаться ключи от электронной цифровой подписи со сроком действия 3 года

3 мая 2017, 19:02 Комментарии

Новые идентификационные карты содержат электронный чип (микросхему), в котором записаны персональные и биометрические данные владельца и электронная подпись, которая равноценна собственноручной. Об этом сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы.

Таким образом, все граждане, получившие новые ID-карты, будут иметь возможность пользоваться различными видами электронных услуг, основанных на применении электронной подписи.

В рамках перехода на электронные идентификационные карты ГРС реорганизовала деятельность удостоверяющих центров и привела их в соответствие с требованиями действующего законодательства, также проведена полная модернизация аппаратно-программного комплекса.

Каждый гражданин при получении паспорта нового образца 2017 года автоматически будет получать бесплатно ключи электронной цифровой подписи со сроком действия 3 года. После истечения срока действия ключа новую электронную подпись можно получить в любом центре обслуживания населения. Для юридических лиц стоимость электронной подписи будет снижена и составит 300 сомов в год.

Новая идентификационная карта будет служить инструментом для удостоверения личности в электронных системах (коммерческий банк или нотариус), или получение госуслуги, не выходя из дома.