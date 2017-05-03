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Украинка, выступающая за Кыргызстан, и еще 4 события, которые нас удивили

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424054-ru.html

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3 мая 2017, 18:36       Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. Сегодня среда, а значит, мы хотим порадовать вас свежим выпуском рубрики "Ого!", где собраны самые удивительные события последних семи дней.
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