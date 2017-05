Украинка, выступающая за Кыргызстан, и еще 4 события, которые нас удивили

3 мая 2017, 18:36 Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. Сегодня среда, а значит, мы хотим порадовать вас свежим выпуском рубрики "Ого!", где собраны самые удивительные события последних семи дней.

1. Украинская красавица, которая представляет Кыргызстан на конкурсе красоты. Задумайтесь: она представляет страну, где концентрация "королев" и всевозможных "мисс" на квадратный километр просто зашкаливает! Впрочем, если быть до конца честными, то Алиса Саросек, которая будет стоять с лентой "Кыргызстан" на международном смотре Queen of USSR Dubai - 2017, все-таки имеет некоторое отношение к нашему государству: здесь родилась ее бабушка.

© Sputnik / Эмиль Садыров Самый большой волкодав в Кыргызстане — его щенков купил Миша Галустян 2. Машина для убийства из села Мыкан. Так мы решили назвать 100-килограммового волкодава Аракета. Его когда-то хотели выкупить за 10 тысяч долларов, но хозяин животного Турат Осмонкулов отказался расставаться с любимцем. Зато отпрыски Аракета скрашивают будни российского комика Михаила Галустяна. Интересно, донимают ли хозяев этих баскервилей навязчивым: "А можно песика погладить?".

© Sputnik / Эмиль Садыров Нога стала длиннее на 31 см — Темирбек может попасть в Книгу Гиннесса 3. Бишкекский ортопед-волшебник, который удлинил пациенту ногу на 31 сантиметр. 21-летний Темирбек Бекбоев родился без тазовой кости справа. Он рос, а его нога - нет. Парень уже всерьез думал об ампутации, но судьба свела его с талантливым врачом Сабырбеком Джумабековым. Тот нарастил костную ткань так, что нога стала длиннее на 31 сантиметр. Теперь решается вопрос, будет ли данный случай зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса. Но по-любому, это вам не ресницы 6D нарастить!

© Sputnik / Максат ЭлебесовОбъявления, которые можно найти почти на каждом столбе или остановке в Бишкеке 4. Трудоустройство по-бишкекски. Наш корреспондент Максат Элебесов решил проверить, что скрывается за объявлениями о работе, которыми пестрят все столбы и остановки в центре Бишкека. Да-да, теми самыми, которые зазывают "простых людей в офис". Нас удивило даже не то, что это в принципе пустая трата времени. Мы в шоке от того, что подобные "легкие заработки для молодого и активного пенсионера" до сих пор пользуются популярностью среди сограждан.

5. Возвращение Коновалова. Едва ли заключенный Виталий Коновалов, покидая в 2001 году исправительную колонию в Молдовановке через собственноручно вырытый тоннель, думал, что ему предстоит вновь очутиться в руках родной милиции через 16 лет. Преступнику удалось сбежать в Астрахань, но там его жизнь не стала лучше: через четыре года после побега его посадили вновь - за кражу и убийство. Наши правоохранительные органы договорились с российскими об экстрадиции, и 18 апреля беглеца доставили в Бишкек.