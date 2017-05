Молочная упаковка дизайнеров из КР победила в мировом конкурсе

3 мая 2017, 18:37 Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. Кыргызстанские дизайнеры Марсель Шейшенов и Канат Карапашов из агентства I-Media Creative Bureau стали победителями международного фестиваля The Dieline Awards - 2017 с проектом молочной упаковки под названием "Molocow". Результаты ежегодного конкурса были объявлены накануне в ходе официальной церемонии в США и позже размещены на сайте фестиваля.

© Фото / Марсель Шейшенов

"Наша разработка стала лучшей из 1 600, представленных на конкурсе. Хотя мы не смогли принять участия в церемонии вручения наград, гордость переполняет нас", - признался он.

Второе место в данной категории досталось Саре Джонс из компании Anthem Worldwide, которая представила проект банки рыбных консервов в форме рыбы. Третье место заняла упаковка прохладительных напитков в виде песочных часов, которую придумали польские дизайнеры Петр и Александр Вишневски.

Концепт упаковки "Molocow" был разработан кыргызстанцами в начале прошлого года. Крышка бутылки по форме напоминает летающую тарелку, а сама тара похожа на испускаемый из космического корабля свет, втягивающий на борт тарелки корову. Название "Molocow" образовано от слияния слов "молоко" и "cow" (корова).

The Dieline Awards - международный конкурс упаковочного дизайна, проводимый с 2009 года. В нынешнем году он проводился по 24 категориям, в которых выбрали 54 призеров, представивших упаковки различных товаров. Обладателям призовых мест вручаются золотые кубки и контракты на продвижение их разработок.