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Аудиозапись с угрозами — депутат и журналист рассказали свои версии

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424052-ru.html

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3 мая 2017, 18:42       Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Жылдыз Мусабекова в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан заявила, что распространенная в Интернете аудиозапись - монтаж.
Ранее в социальных сетях журналист Уполь Анаркулова распространила аудиозапись беседы с парламентарием, где слышны грубые слова Мусабековой в ее адрес.
Жылдыз Мусабекова заявила, что данное аудио подвергли монтажу так, "как было удобно".
"Сейчас даже могут подделать записи разговоров мировых лидеров, таких как Путин и Трамп. Журналист должен все проанализировать, взвесить и осветить со всех сторон", - считает она.
Парламентарий рассказала, что в прошлом номере газеты "Алиби" была опубликована статья, где говорилось, что она взяла 10 тысяч долларов у акима Тонского района Иссык-Кульской области и "крышует" его.
"Сейчас задерживают даже за взятку в две тысячи сомов. Информация о том, что я взяла 10 тысяч долларов, - клевета. Я обращусь в суд, знакомые поддерживают это решение", - заявила она.
Мусабекова отметила, что действующий аким Тонского района был назначен летом 2015 года, а вскоре станет депутатом ЖК, правда, пока не принес присягу. Законодатель добавила, что встречалась с ним лишь однажды во время рабочей поездки.
Журналистка газеты "Алиби" Уполь Анаркулова рассказала Sputnik Кыргызстан, что скандал действительно начался из-за статьи, в которой приведены слова местной жительницы Риты Исмаиловой о "крышевании" депутатом акима Тонского района.
"Исмаилова обратилась к нам и рассказала свое мнение о ситуации. Мы опубликовали ее обращение к президенту и правоохранительным органам. После этого позвонила Мусабекова и начала мне угрожать", - отметила она.
Анаркулова отрицает, что запись подверглась монтажу.
"Сейчас в смартфонах есть приложение, позволяющее записывать разговоры. Разговор с депутатом действительно был, запись имеется", - сказала она.
Журналист подчеркнула, что конфликт должен разрешиться в правовом поле.

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