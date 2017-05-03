Телефонный разговор: Трамп и Путин обсудили как положить конец насилию в Сирии

3 мая 2017, 18:33 Комментарии

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин обсудили во вторник по телефону положение в Сирии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

В нем отмечается, что Трамп и Путин согласились с тем, что страдания в Сирии продолжаются слишком долго и что все стороны должны сделать все возможное, чтобы положить конец насилию. Как отмечает Белый дом, разговор был очень хорошим и включал обсуждение создания зон безопасности или деэскалации для достижения прочного мира в Сирии по гуманитарным и многим другим причинам».

В сообщении говорится, что 3-4 мая США направят своего представителя на переговоры о прекращении огня в Сирии, которые пройдут в Астане (Казахстан). Президенты также подробно обсудили совместную работу по искоренению терроризма на всем Ближнем Востоке, говорится в сообщении.

В конце пресс-релиза Белого дома сообщается, что президенты обсудили, как лучше всего разрешить очень опасную ситуацию в Северной Корее.

Пресс-служба Кремля также сообщила о том, что Путин и Трамп в телефонном разговоре во вторник обстоятельно обсудили опасную ситуацию на Корейском полуострове.

При обсуждении других международных проблем акцент сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса, информирует Кремль.

Путин и Трамп высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в рамках саммита "группы двадцати" 7-8 июля в Гамбурге, сообщает пресс-служба Кремля.