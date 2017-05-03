В каких районах Бишкека и Чуйской области 4 мая отключат электричество

3 мая 2017, 18:56 Комментарии
4 мая в Бишкеке и Чуйской области возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 18:00:
– улицы Токтогула и Куйбышева;
– улицы Маяковского, Элебесова, Витебская, Сеченова и Фере;
– улицы Жумабека, Осмонкула; Усенбаева, Мичурина, Ибраимова, Куренкеева, Кузнечный проезд, проспект Жибек Жолу;
– 7 микрорайон №№ 26-28, 150;
– улицы Абая и Скрябина.
С 9:00 до 15:00:
– Городок строителей №№ 1-16.
С 9:00 до 17:00:
– микрорайон "Аламедин-1" №38;
– микрорайон "Джал" 23 № 18;
– улицы Гагарина, Дагестанская, Муромская, переулок Драгобычский.
С 8:00 до 17:00:
– улица Абаканская.
С 9:00 до 12:00:
– жилмассив "Ак-Орго" (улицы Кокемерен и Жолдубай).
В Чуйской области с 12:00 до 17:00:
– села Достук и Пригородное (улицы Дорожная, Широкая, Серегина, 8 Марта, Береговая, Марата).
С 9:00 до 17:00:
– село Джаны-Джер, поселок Западный.
– село Александровка (улицы Фрунзе, Ключевая, Мамайская, Комсомольская, Масанчина, Школьная, Почтовая, Гагарина, Октябрьская);
– села Федоровка, Жекен, Джон-Арык;
– село Новониколаевка (улицы Энгельса, Свердлова, Новосельская);
– город Кара-Балта (улицы Целинная, Федерова, Токтогула).
С 8:00 до 17:00:
– село Новопавловка (жилмассив "Ак-Ордо").
С 10:00 до 17:00:
– села Асыл-Баш, Тош-Булак, Первомайское, Лесное.
С 9:00 до 13:00:
– город Кара-Балта (улица Космонавтов №№ 5-9).
С 13:00 до 17:00:
– город Кара-Балта (улицы Кожомбердиева №№19-31; Мира №№ 2-10).