В каких районах Бишкека и Чуйской области 4 мая отключат электричество

3 мая 2017, 18:56 Комментарии

4 мая в Бишкеке и Чуйской области возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 18:00:

– улицы Токтогула и Куйбышева;

– улицы Маяковского, Элебесова, Витебская, Сеченова и Фере;

– улицы Жумабека, Осмонкула; Усенбаева, Мичурина, Ибраимова, Куренкеева, Кузнечный проезд, проспект Жибек Жолу;

– 7 микрорайон №№ 26-28, 150;

– улицы Абая и Скрябина.

С 9:00 до 15:00:

– Городок строителей №№ 1-16.

С 9:00 до 17:00:

– микрорайон "Аламедин-1" №38;

– микрорайон "Джал" 23 № 18;

– улицы Гагарина, Дагестанская, Муромская, переулок Драгобычский.

С 8:00 до 17:00:

– улица Абаканская.

С 9:00 до 12:00:

– жилмассив "Ак-Орго" (улицы Кокемерен и Жолдубай).

В Чуйской области с 12:00 до 17:00:

– села Достук и Пригородное (улицы Дорожная, Широкая, Серегина, 8 Марта, Береговая, Марата).

С 9:00 до 17:00:

– село Джаны-Джер, поселок Западный.

– село Александровка (улицы Фрунзе, Ключевая, Мамайская, Комсомольская, Масанчина, Школьная, Почтовая, Гагарина, Октябрьская);

– села Федоровка, Жекен, Джон-Арык;

– село Новониколаевка (улицы Энгельса, Свердлова, Новосельская);

– город Кара-Балта (улицы Целинная, Федерова, Токтогула).

С 8:00 до 17:00:

– село Новопавловка (жилмассив "Ак-Ордо").

С 10:00 до 17:00:

– села Асыл-Баш, Тош-Булак, Первомайское, Лесное.

С 9:00 до 13:00:

– город Кара-Балта (улица Космонавтов №№ 5-9).

С 13:00 до 17:00:

– город Кара-Балта (улицы Кожомбердиева №№19-31; Мира №№ 2-10).