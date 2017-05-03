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Кубок АФК: "Алай" проиграл таджикскому "Истиклолу"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kubok-afk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424047-ru.html

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Футбольный клуб "Алай" проиграл в Таджикистане и теряет шансы на плей-офф

3 мая 2017, 18:23       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Айжмал Дуйшоева - Кабар/. В рамках группового раунда Кубка Азиатской футбольной конфедерации - 2017 (АФК) ошский "Алай" проиграл таджикскому "Истиклол" со счетом 4:1.
Как сообщает федерация футбола КР, сегодня в 16:00 на своем поле в Оше "Алай" принимал действующего чемпиона Таджикистана.
В составе "Алая" единственный гол на 89-й минуте забил Одилжон Абдурахманов.
Ошская команда потерпела четвертое поражение подряд, и потеряли шансы на выход в следующий раунд.
Напомним, в 18:00 встретятся "Алтын Асыр" (Туркменистан) - "Дордой" (Кыргызстан). Матч пройдет в Туркменистане.

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