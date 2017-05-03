Кубок АФК: "Алай" проиграл таджикскому "Истиклолу"

3 мая 2017, 18:23 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Айжмал Дуйшоева - Кабар/. В рамках группового раунда Кубка Азиатской футбольной конфедерации - 2017 (АФК) ошский "Алай" проиграл таджикскому "Истиклол" со счетом 4:1.

Как сообщает федерация футбола КР, сегодня в 16:00 на своем поле в Оше "Алай" принимал действующего чемпиона Таджикистана.

В составе "Алая" единственный гол на 89-й минуте забил Одилжон Абдурахманов.

Ошская команда потерпела четвертое поражение подряд, и потеряли шансы на выход в следующий раунд.

Напомним, в 18:00 встретятся "Алтын Асыр" (Туркменистан) - "Дордой" (Кыргызстан). Матч пройдет в Туркменистане.