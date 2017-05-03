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В Оше прошел пеший марш против терроризма и экстремизма

 

Фотографии: kabar.kg

              

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424046-ru.html

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В Караколе прошла акция Минюста "Я живу по Конституции"

3 мая 2017, 18:29       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. В микрорайонах Амир-Тимур, Туран и Достук города Ош 3 мая состоялся пеший марш против терроризма и экстремизма. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.
В рамках акции тысячи жителей Оша прошли с транспарантами по улицам города.
В пешем марше приняли участие мэр города ош Айтмамат Кадырбаев, председатель городского кенеша Жапарбек Ормонов, сотрудники мэрии, казыята, высших и средне-специальных учебных заведений, жители города и молодежные активисты.
В ходе акции жители Оша призывали всех к миру и созиданию, труду и благоденствию, общему процветанию и развитию страны.
В акции приняли участие около 10 тыс.человек.

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