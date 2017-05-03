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Под оползнем в селе Аюу найдены тела еще двух детей

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/pod-opolz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424045-ru.html

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3 мая 2017, 18:45       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. Спасатели нашли тела еще двух погибших в результате схода оползня в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области, сообщает пресс-служба МЧС КР.
"Сегодня в 17:40 спасатели обнаружили тела двух девочек 2003 и 2007 годов рождения", - отметили в МЧС.
Оползень в с.Аюу сошел утром 29 апреля. Земляная масса накрыла 7 домов, в которых находились 24 человека. Почти половина из них дети.
Всего на сегодняшний день обнаружены тела 7 человек, из них 5 дети.

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