Как остановить беспредел на дорогах — шесть предложений Болота Ибрагимова

3 мая 2017, 18:15 Комментарии

Власти Кыргызстана который год пытаются снизить уровень смертности на дорогах, но он лишь растет. Совсем недавно чиновники в очередной раз озаботились этой проблемой - как раз после серии страшнейших аварий, последней из которых стал автонаезд на двух школьников, выживших буквально чудом. Водитель, как это часто бывает, скрылся с места происшествия.

С начала года в ДТП на дорогах республики погибли около 150 человек, но мы привыкли к страшным цифрам и мало о них задумываемся. Каждый считает, что с ним такого точно не случится.

"Безопасный город" - выход из положения? Проблема смертности на дорогах стоит рядом с проблемами реализации проекта "Безопасный город". Многие верят, что, как только он будет внедрен, ситуация сразу изменится.

Несомненно, "Безопасный город" нужен Бишкеку, и чем раньше, тем лучше. Прежде всего он поможет бороться с преступностью, а также в разы повысит культуру вождения. Штрафы за нарушение ПДД, которые будут фиксировать камеры наблюдения, придется оплачивать, так как "договориться" не получится. Неотвратимость наказания и отсутствие прямого взаимодействия между инспектором и нарушителем - несомненные плюсы проекта.

Но есть и другая сторона медали. Как быть, например, с огромным числом граждан, когда-то продавших свои авто по доверенности? Ведь "письма счастья" об оплате штрафов будут приходить именно им, хотя владельцами машин они являются только по свидетельству о регистрации. А ведь есть еще люди, на которых оформлено по 50 автомобилей и даже больше. Пытаясь решить одну проблему, мы создадим другую, не менее серьезную. И возмущений со стороны граждан будет очень много.

Как показывает практика, большинство ДТП со смертельным исходом случаются на междугородних трассах или в столице, обычно в темное время суток. Для реального снижения смертности на дорогах недостаточно просто расставить камеры, дожидаясь, пока все наладится.

Например, сразу после реализации проекта "Безопасный город" молодежь, любящая острые ощущения, начнет искать выход из ситуации. И ей не надо будет что-то придумывать или изобретать. На рынках свободно продаются шторки, скрывающие госномера одним нажатием кнопки, и рамки для номеров, которые затрудняют возможность увидеть их под определенным углом, - то есть камеры не смогут идентифицировать авто.

Поэтому необходимо запретить продажу таких приспособлений уже сейчас, а не после внедрения проекта, когда их приобретет половина автомобилистов. Если не запретить реализацию шторок и отражателей, у водителей опять же появится возможность улаживать проблемы с инспекторами и избегать всевидящего ока камер. Этим будут массово пользоваться сотрудники УПМ или те, кто в силах дать им отпор. Тогда "Безопасный город" станет наполовину недееспособным.

Вместе с тем необходимо ужесточить наказание за любую попытку скрыть госномер и обеспечить его неотвратимость.

Вопрос о том, начнутся ли реально штрафовать всех без исключения, остается открытым. Опять же - нетрезвых водителей будут проверять не камеры, а сотрудники патрульной милиции с алкотестерами и наркологи. И накажут ли пьяного автовладельца, можно только гадать.

Автошколы и выдача водительских удостоверений Многие называют покупку водительских удостоверений или низкий уровень обучения в автошколах причинами большого количества ДТП. Я не перестаю удивляться тому факту, что почти каждый говорит о приобретении "прав" как о норме, будто о покупке сливочного масла. Это, конечно, недопустимо, и с этим необходимо бороться на самых высоких уровнях. Ведь подавляющее большинство водителей не понимают даже элементарных жестов регулировщика, которые можно выучить за пять минут. Необходимо максимально ужесточить контроль над выдачей водительских удостоверений.

Нужно установить возрастные ограничения для управления машинами определенной мощности. Например, запретить лицам младше 25 лет эксплуатацию авто мощностью более 150-180 лошадиных сил. Аналогичное ограничение нужно ввести и в отношении мотоциклистов.

Вместе с тем считаю необходимым упростить систему обучения водителей определенных категорий, исключив из учебной программы лишнюю информацию. Помнится, мне на экзамене попался вопрос о том, с какой скоростью должен передвигаться в населенных пунктах грузовик, перевозящий токсичные отходы. Претендуя на получение категории "В", я недоумевал, зачем мне эта информация... А ведь в процессе обучения и подготовки к экзамену похожих моментов было много.

Необходимо акцентировать внимание на более важных аспектах. Скажем, на скорости реакции водителя в экстремальных ситуациях. Возможно, раньше этим вопросом никто не задавался, потому что за рулем в большинстве случаев были мужчины. Но сегодня ряды автолюбителей стремительно пополняют женщины, и, например, у дамы "за 40", только освоившей азы вождения, реакция наверняка будет не самой быстрой, если на дорогу неожиданно выбежит пешеход. Да и не каждый мужчина способен предотвратить наезд, поэтому надо вводить специальные уроки - объяснять теорию и практику поведения в экстремальных ситуациях.

Также нужны занятия, на которых водителям помогали бы "читать" дорогу и тем самым избегать опасных моментов. Например, сбавлять скорость, если впереди идущая машина замедлила ход, - возможно, она пропускает пешехода. Часто на дорогу из-за припаркованных машин выбегают дети, и приходится прибегать к экстренному торможению. Но и этого реально избежать, если обращать внимание на просвет дороги между авто, когда видны ноги пешеходов.

Повышение штрафов Многие видят выход из ситуации в увеличении суммы штрафов за нарушение ПДД. Но в нашей стране вместе со штрафами выросли и суммы их "развода". Это быстро, часто в разы дешевле официальных выплат, и за это никто не привлекается к ответственности. Потому, увеличивая штрафы, но не обеспечивая неотвратимость наказания даже за самое мелкое нарушение, мы не то чтобы топчемся на месте, а катимся назад. Это весьма бесполезная и наносящая огромнейший урон бюджету практика.

Тотальная коррупция и бесконечные реформы Наверное, многие слышали, что "Безопасный город" искоренит коррупцию на дорогах. Но это далеко не так. Реализация проекта лишит патрульных милиционеров лишь части кормушек. Например, неспособность камеры наблюдения определить наличие алкоголя в крови водителя оставит инспекторам возможность контактировать с ним, а любой контакт патрульной милиции с автовладельцем в нашей стране - уже большой повод задуматься. Об этом я написал выше.

По данной причине необходимо уже сейчас проводить действенные реформы в службе ПМ - полностью расформировать ее и, возможно, даже вывести из состава МВД для максимального обеспечения неотвратимости наказания. Определенную часть средств, которые поступают в виде штрафов, нужно оставить для обеспечения самой патрульной милиции. Кроме того, надо разработать специальный курс обучения инспекторов: занятия по физической подготовке, владению оружием, этике и так далее.

В обязательном порядке следует обеспечить повышение заработной платы и разработать систему бонусов, которые будут начисляться за количество выявленных нарушителей закона. Необходимо обеспечить патрульных служебным автотранспортом, чтобы на должном уровне бороться с автохулиганством, которое из года в год набирает обороты. А на уровне правительства я бы предложил разработать интернет-портал или мобильное приложение, создав своего рода центр приема жалоб от населения.

Ужесточение наказания за ДТП Пожалуй, это один из важнейших пунктов, так как многие наши сограждане наплевательски относятся и к своей жизни, и к чужим.

Если водитель, садясь за руль, не думает о том, чтобы пристегнуть ремень, значит, ему наплевать не только на себя, но и на близких, которые, возможно, потеряют его в результате ДТП. Считаю, что такое нарушение необходимо отнести к разряду грубых. А вот если в салоне авто будут находиться не пристегнутые пассажиры, не достигшие совершеннолетия, предлагаю установить наказание в виде пожизненного лишения водительских "прав".

Кстати, о правилах пользования ремнями безопасности. За 10 лет своего водительского стажа я не наблюдал в нашей стране пристегнутых пассажиров на заднем сиденье автомобиля. А ведь, согласно ПДД, они тоже обязаны пристегиваться...

Также необходимо на определенный срок лишать автомобилистов водительских удостоверений за "перегруз" пассажиров. При существующих нормах, позволяющих наказывать за это, милиционеры как будто не замечают таких нарушений.

За совершение ДТП в нетрезвом состоянии или повлекшее смерть (при доказательстве вины) необходимо наказывать пожизненным лишением свободы. Если нарушителям плевать на наши жизни, то какое право они имеют жить среди нас? Также надо на законодательном уровне запретить примирение сторон в случаях аварий с летальным исходом.

Мы все время говорим о западных порядках и о том, как было бы хорошо навести такие в нашей стране. Но причитаем: "Ой, у нас не получится - менталитет другой!". Например, в феврале этого года суд Берлина приговорил к пожизненному заключению двух молодых людей, которые устроили гонку по улицам города, в результате чего погиб человек. Приговор был вынесен по статье "убийство", а не "причинение смерти по неосторожности" - судья посчитал, что водители вполне осознавали, какую опасность представляют их действия для окружающих.

Пешеходы Нельзя всегда и во всем обвинять водителей. Никто из них не застрахован от того, что на дорогу может внезапно выбежать пьяный пешеход или заигравшийся ребенок. В первом случае считаю нужным наказывать виновного лишением свободы либо исправительными работами, во втором - привлекать к ответственности родителей за ненадлежащий присмотр за детьми. Неплохо было бы ввести в программу начальных классов новый предмет - ПДД - и чаще проводить школьные мероприятия, посвященные безопасности дорожного движения.

Что касается обычного пешехода, который нарушает правила, то он, безусловно, должен уплатить крупный штраф либо понести наказание в виде исправительных работ.

Подводя итоги, повторюсь, что все перечисленные пункты тесно связаны между собой и их реализация по отдельности ожидаемых результатов не принесет. Необходимо выстроить целую систему, которая станет для народа наглядным примером порядка, справедливости и законопослушности. Сначала она может пугать своей строгостью, но человек ко всему привыкает - привыкнет и к порядку.