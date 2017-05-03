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Женщина родила в туалете: ребенок упал в яму и умер через день

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424043-ru.html

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3 мая 2017, 18:30       Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. В Джалал-Абаде 30-летняя женщина родила в дворовом туалете, ребенок упал в яму, врачи не смогли его спасти, сообщила пресс-служба МЧС.
По информации ведомства, младенец родился недоношенным.
"30-летняя женщина родила в туалете, новорожденный упал в выгребную яму. Спасатели вытащили его и передали врачам "скорой". Мать и ребенок были доставлены в роддом", - сообщили в МЧС.
Согласно информации координатора Минздрава по Джалал-Абадской области Мамажона Миянова, малыш был в тяжелом состоянии и через день скончался.

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