Женщина родила в туалете: ребенок упал в яму и умер через день

3 мая 2017, 18:30 Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. В Джалал-Абаде 30-летняя женщина родила в дворовом туалете, ребенок упал в яму, врачи не смогли его спасти, сообщила пресс-служба МЧС.

По информации ведомства, младенец родился недоношенным.

"30-летняя женщина родила в туалете, новорожденный упал в выгребную яму. Спасатели вытащили его и передали врачам "скорой". Мать и ребенок были доставлены в роддом", - сообщили в МЧС.

Согласно информации координатора Минздрава по Джалал-Абадской области Мамажона Миянова, малыш был в тяжелом состоянии и через день скончался.