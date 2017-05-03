Как обстоят дела со свободой слова в Кыргызстане?

3 мая 2017, 18:22 Комментарии

3 мая 1991 года в столице Намибии была подписана "Виндхукская декларация", в которой содержался призыв к правительствам государств всего мира обеспечить свободу прессы и ее демократический характер. Данное событие подтолкнуло мировую общественность к провозглашению Всемирного дня свободы печати. С 1993 года дата ежегодно отмечается по инициативе Генеральной конференции ЮНЕСКО при поддержке Генеральной Ассамблеей ООН во многих странах мира.

Согласно данным Индекса свободы прессы, в 2017 году Европа остается зоной самых свободных журналистов (19,8 пунктов). За ней следует (с большим отрывом) Африка (36,9), которая (небывалый факт!) обгоняет Американский континент (37,1). Латинскую Америку тянет вниз возрастающее количество покушений на журналистов. Далее следует Азия (43,8), Восточная Европа и Центральная Азия (48,4). Ближний Восток и Северная Африка (50,8) остается регионом, где меньше всего соблюдаются права журналистов.

K-News поинтересовался у кыргызстанских журналистов и медиаэкспертов, как, на их взгляд, обстоят дела со свободой слова в Кыргызстане. Кому, как не им, знать о рисках и проблемах в отечественной журналистике.

Игорь Шестаков, медиаэксперт: — Если сравнивать Кыргызстан со странами Центральной Азии, то у нас всегда соблюдались принципы свободы слова. На протяжении 25 лет есть как оппозиционная, так и проправительственная пресса. В нашей стране СМИ работают достаточно свободно. Нет никаких ограничений для того, чтобы открыть какой-либо медиаресурс.

Однако в последнее время появились судебные иски в адрес СМИ. Тот факт, что даже президент судится с журналистами, некоторые считают давлением на свободу слова. Но он судится из-за материалов, в которых его критиковали. Такая ситуация существует и в других странах. К примеру, Дональд Трамп назвал американские СМИ врагами американского народа.

Азамат Тынаев, журналист: — Свобода слова — это многокомпонентное понятие. Прежде всего, она подразумевает ее беспрепятственную реализацию. В ситуации, когда журналисты или редакции подвергаются каким-то формам воздействия: нападениям, избиениям или угрозам, лишению аккредитации, судебным искам, — все это в комплексе неизбежно накладывает какой-то отпечаток на свободу слова.

К сожалению, часто журналисты оказываются в той ситуации, в которую попали – все благодаря своему непрофессионализму. Есть множество примеров, когда сами журналисты выступают в неприглядном виде, занимаясь заказной журналистикой, используя СМИ для сведения личных счетов, для достижения своих целей.

Бегаим Усенова, медиаэксперт: — Именно возможность свободно освещать и информировать отличают Кыргызстан от наших соседей и оказывают неоценимую пользу для развития республики. Но сегодня наша свобода слова находится под угрозой в связи с многомиллионными исками к СМИ в защиту президента КР. У каждого гражданина есть право на защиту своего доброго имени. В том числе и у президента, но иски от генпрокурора в защиту главы государства, несмотря на наличие такой нормы в законе, — это двойное давление. Надо понимать, что в работе даже самых больших профессионалов в любой сфере могут быть добросовестные ошибки. Поэтому качество журналистики никогда не должно быть условием для оказания давления со стороны государства.

Дина Маслова, журналист: Ситуация со свободой слова, конечно, ухудшается. Удручает, что растет самоцензура, а это связано с давлением на журналистов. Пока власти "долбят" одни редакции, самоцензура растет у всех. То есть тенденция такова: несмотря на то, что мы все еще остаемся относительно свободной страной по сравнению с другими в регионе, ситуация ухудшается. Я считаю, что это некорректно сравнивать себя с совершенно авторитарными странами. Нужно же стремиться к лучшему. При этом, надо признать, что все равно растет ответственность самих журналистов, что немаловажно. Мы занимаемся саморазвитием, самообразованием. Вот это важно.

Авланбек Джумабаев, медиаэксперт: — Я бы не сказал, что свобода слова у нас однозначно есть или ее нет. Я думаю, что это понятие охватывает разные факторы. С одной стороны, когда нас сравнивают с соседними государствами, становится смешно, что нас ставят в один ряд с теми, кто однозначно в худшем положении. Но с другой стороны, по сравнению с ними у нас свобода слова существует. Тем не менее, последние события показывают, что есть попытки со стороны власти ограничить эту свободу.

Лейла Саралаева, журналист: — Недавний рейтинг указал, что показатели свободы слова в Кыргызстане понизились, из 100 баллов мы набрали 67 вместо 89 в 2016 году.

Думаю, это общемировая тенденция, так как каждое государство сегодня борется с фейк-новостями, которые стали настоящей угрозой для общества и для СМИ. В Казахстане судят за лайки и посты в соцсетях, в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане контролируют доступ к интернету и соцсетям. У нас такого нет. Но есть попытка разобраться, где же ложь и клевета, а где достоверная информация.

Думаю, что судебные иски к ряду СМИ значительно понизили рейтинг свободы слова. На мой взгляд, свобода слова у нас как была на высоком уровне, так и остается. Однако то, что глава государства стремится цивилизованным путем доказать, что в некоторых СМИ была допущена публикация ложной информации, безусловно, меняет ситуацию.