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"Город 312": Мобильный оператор О! любит инновации и всегда пробует новое

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359333_go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424039-ru.html

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"Город 312": в зоне доступа

3 мая 2017, 17:58       Комментарии

Грандиозный концерт любимой всеми группы "Город 312" прошел в Бишкеке 1 мая!
"На таких мероприятиях на самом деле начинаешь чувствовать, как нас много и какая мы вместе сила!" – приветствовала собравшихся директор по операционной деятельности мобильного оператора О! Алла Опариенко. Бишкек принял эстафету от городов Джалал-Абад и Ош.
"Более 20 тысяч человек мы смогли объединить на наших концертах, которые прошли в поддержку нашей новой уникальной тарифной линейки "Переходи на О! + ТВ". В этом тарифе всё, как вы любите – бесплатная связь, безлимитный интернет плюс мобильное телевидение, - продолжил директор по маркетингу Дмитрий Жуков. - Мы остаемся верны главному принципу нашей компании – предлагать только то, что нужно каждому, пробовать всё новое и предлагать только лучшее кыргызстанцам!"
В подтверждение сказанному стартовал большой концерт. "Горожане" представили свою юбилейную программу – недавно коллективу исполнилось 15 лет! Светлана Назаренко и её команда выложились на все сто! Энергия и адреналин со сцены зашкаливали! Первой прозвучала песня-гимн группы - "Небо в алмазах". Зрители горячо поддерживали любимых музыкантов, включив фонарики на своих смартфонах и размахивая в такт поднятыми вверх руками. Площадка стала похожа на небо, на котором зажглись тысячи звёзд.
"Здравствуйте, дорогие наши земляки! – обратилась ко всем солистка группы "Город 312" Светлана Назаренко. - Большая часть нашего коллектива из Бишкека. Здесь мы родились, выросли и всегда очень скучаем по нашему любимому городу, когда находимся вдали от нашей замечательной страны. Очень рады, что благодаря мобильному оператору О! мы сегодня здесь. Эту компанию мы знаем очень много лет, уже достаточно долго. Мы видим, как она развивается. Люди, которые в ней работают, не просто интересующиеся жизнью, они видят далеко вперед. Оператор О! очень любит разные инновации, а это значит, что они не дадут всем нам стоять на одном месте!".
Концерт длился более двух часов, все пролетело на одном дыхании. Зрители подпевали любимым хитам "Девочка, которая хотела счастья", "Фонари", "Обернись", "Амигос", "Невидимка", "Останусь". В заключении Ая представила всех музыкантов - гитару - Машу, вторую гитару - Александра, бас-гитару - Леона, клавишные - Диму, ударные – Ника. Ник вызвал бурю эмоций, продемонстрировав своё эффектное соло!
"Большое спасибо оператору О!, подарившему такой незабываемый праздник всему городу! – делились впечатлениями зрители. - Живой звук, голос и невероятная харизма Светланы Назаренко сделали этот день! Хотелось особенно отметить, как всё отлично организовано. Спасибо командам, зрителям и приглашенным звездам за такую позитивную энергетику!"
Итак, концерт отгремел, оставив самые лучшие впечатления, заряд энергии и веру в новые горизонты.
Полный фото- и видеоотчет о том, как это было, смотрите на официальных страничках мобильного оператора О! в социальных сетях: Facebook, "ВКонтакте", Instagram, "Одноклассники".
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