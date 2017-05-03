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В Бишкеке проводятся берегоукрепительные работы русла реки Ала-АрчаВ Бишкеке проводятся берегоукрепительные работы русла реки Ала-Арча"Город 312": Мобильный оператор О! любит инновации и всегда пробует новое"Город 312": Мобильный оператор О! любит инновации и всегда пробует новое

В Бишкеке проводятся берегоукрепительные работы русла реки Ала-Арча

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424035-ru.html

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3 мая 2017, 17:59       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. В Бишкеке проводятся берегоукрепительные работы русла реки Ала-Арча, сообщили в пресс-службе мэрии столицы.
По ее данным, глава Первомайской районной администрации Аскербек Алиев совместно с начальником ОМЧС района С.Чоноевым ознакомился с ходом проводимых берегоукрепительных работ русла реки Ала-Арча и проведением работ по выравниванию дорог в Заводском поселке.
Глава района, ознакомившись с ходом работы, дал поручение начальнику ОМЧС района С.Чоноеву совместно с МП "Зеленстрой" во избежание чрезвычайных ситуаций совместно с соответствующими службами активизировать берегоукрепительные работы русла реки и вести постоянный мониторинг русла реки. Работа в данном направлении продолжается.

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