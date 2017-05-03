3 мая 2017, 17:59 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. В Бишкеке проводятся берегоукрепительные работы русла реки Ала-Арча, сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, глава Первомайской районной администрации Аскербек Алиев совместно с начальником ОМЧС района С.Чоноевым ознакомился с ходом проводимых берегоукрепительных работ русла реки Ала-Арча и проведением работ по выравниванию дорог в Заводском поселке.

Глава района, ознакомившись с ходом работы, дал поручение начальнику ОМЧС района С.Чоноеву совместно с МП "Зеленстрой" во избежание чрезвычайных ситуаций совместно с соответствующими службами активизировать берегоукрепительные работы русла реки и вести постоянный мониторинг русла реки. Работа в данном направлении продолжается.