Госструктуры и учреждения поздравляют ветеранов ВОВ с Днем Победы

3 мая 2017, 17:36 Комментарии

Государственные структуры поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

Ректорат и профком КГМА вручили деньги ветеранам ВОВ и тыла

В актовом зале Медакадемии имени И.К.Ахунбаева 3 мая состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Перед приглашенными гостями-ветеранами, а также преподавателями и студентами с поздравительной речью выступила ректор вуза, профессор Индира Кудайбергенова. В честь участников ВОВ и тружеников тыла студенты КГМА дали концерт, составленный из песен и плясок военных лет, а также из музыкальных композиций патриотической тематики.

Приказом ректора ветеранам, поработавшим в прошлом в Медакадемии, были выплачены премии в размере 10 тыс. сомов, а в профкоме сотрудников вуза им вручили по 5 тыс. сомов и подарки.