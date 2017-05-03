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Госструктуры и учреждения поздравляют ветеранов ВОВ с Днем Победы

 

Фотографии: akipress.kg

      

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424034-ru.html

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MegaCom поздравил ветеранов с Днем Великой Победы!

В Бишкеке открылась выставка "Мы помним вас!", посвященная Дню Победы

3 мая 2017, 17:36       Комментарии

Государственные структуры поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.
Ректорат и профком КГМА вручили деньги ветеранам ВОВ и тыла
В актовом зале Медакадемии имени И.К.Ахунбаева 3 мая состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Перед приглашенными гостями-ветеранами, а также преподавателями и студентами с поздравительной речью выступила ректор вуза, профессор Индира Кудайбергенова. В честь участников ВОВ и тружеников тыла студенты КГМА дали концерт, составленный из песен и плясок военных лет, а также из музыкальных композиций патриотической тематики.
Приказом ректора ветеранам, поработавшим в прошлом в Медакадемии, были выплачены премии в размере 10 тыс. сомов, а в профкоме сотрудников вуза им вручили по 5 тыс. сомов и подарки.

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