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Муниципальные служащие прошли обучающие семинары по делопроизводству на госязыке

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424033-ru.html

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3 мая 2017, 17:42       Комментарии

Отдел развития государственного языка столичного муниципалитета для сотрудников ряда организаций и учреждений провел обучающие семинары по делопроизводству на государственном языке и подготовке к тестированию "Кыргызтест". Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
В частности, в семинаре приняли участие сотрудники Бишкекского управления Министерства финансов, Свердловской районной администрации, Октябрьской районной администрации, Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека, дезинфекционной станции Бишкека, службы оперативного реагирования "185", городского драматического театра им.А.Умуралиева, муниципального предприятия "Пекарня", Бишкекского троллейбусного управления.
Обучающие семинары проводятся в рамках реализации закона о госязыке, указа президента о нацпрограмме развития госязыка и совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы, постановления коллегии мэрии Бишкека.

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