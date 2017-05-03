Муниципальные служащие прошли обучающие семинары по делопроизводству на госязыке

3 мая 2017, 17:42 Комментарии

Отдел развития государственного языка столичного муниципалитета для сотрудников ряда организаций и учреждений провел обучающие семинары по делопроизводству на государственном языке и подготовке к тестированию "Кыргызтест". Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

В частности, в семинаре приняли участие сотрудники Бишкекского управления Министерства финансов, Свердловской районной администрации, Октябрьской районной администрации, Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека, дезинфекционной станции Бишкека, службы оперативного реагирования "185", городского драматического театра им.А.Умуралиева, муниципального предприятия "Пекарня", Бишкекского троллейбусного управления.

Обучающие семинары проводятся в рамках реализации закона о госязыке, указа президента о нацпрограмме развития госязыка и совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы, постановления коллегии мэрии Бишкека.