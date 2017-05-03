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Секретариат Совбеза: Целесообразно делегировать часть функций общественного контроля в сфере противодействия коррупции общественным советам при госорганах

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424032-ru.html

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3 мая 2017, 17:48       Комментарии

Эксперты и сотрудники секретариата Совета безопасности 3 мая провели тренинг для более чем 80 уполномоченных по делам антикоррупции и членов общественных советов госорганов. Об этом сообщил секретариат Совета безопасности.
Участников тренинга обучили методике выявления коррупционных рисков, составления планов антикоррупционных мер, а также проведения мониторинга их исполнения. Соответствующая методическая брошюра издана по инициативе секретариата Совета безопасности.
В ходе тренинга уполномоченные по вопросам противодействия коррупции и члены общественных советов обсудили различные методики выявления коррупционных рисков. Вторая часть мероприятия была посвящена выработке практических навыков их выявления и составления соответствующих антикоррупционных мер.
Как отметил заведующий сектором анализа и прогнозирования угроз безопасности секретариата Совета безопасности Марат Каратаев, сегодня выявление коррупционных рисков и составление антикоррупционных планов происходит при непосредственном участии уполномоченных по вопросам противодействия коррупции. "Но мы считаем, что потенциал уполномоченных в настоящее время недостаточно раскрыт. Необходимо совершенствовать принцип их работы путем обеспечения независимости от руководителя госоргана и лиц, замешанных в коррупционных правонарушениях в принятии решений. Кроме того, необходимо внедрять механизмы повышения квалификации уполномоченных по антикоррупции через обучение и переобучение",- сказал он.
М.Каратаев продолжил, что общественные советы должны стать своеобразными проводниками антикоррупционных решений через публичные обсуждения. В этой связи секретариат Совета безопасности считает целесообразным делегировать часть функций общественного контроля в сфере предупреждения и противодействия коррупции общественным советам при госорганах путем предоставления альтернативных отчетов по антикоррупционным мероприятиям, утвержденных Рабочей группой Совета безопасности.

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