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В Джалал-Абаде женщина преждевременно родила в туалете. Ребенок умерВ Джалал-Абаде женщина преждевременно родила в туалете. Ребенок умерВ Бишкеке проводятся берегоукрепительные работы русла реки Ала-АрчаВ Бишкеке проводятся берегоукрепительные работы русла реки Ала-Арча

В Бишкеке проводятся берегоукрепительные работы русла реки Ала-Арча

 

Фотографии: akipress.kg

   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424031-ru.html

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3 мая 2017, 18:00       Комментарии

Глава Первомайской районной администрации Аскербек Алиев совместно с начальником отдела МЧС района Сардаром Чоноевым ознакомился с ходом проводимых берегоукрепительных работ русла реки Ала-Арча и проведением работ по выравниванию дорог в Заводском поселке. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
Глава района, ознакомившись с ходом работы, поручил С.Чоноеву совместно с муниципальным предприятием "Зеленстрой" для избежания чрезвычайных ситуаций активизировать берегоукрепительные работы русла реки и вести постоянный мониторинг русла реки.
Работа в данном направлении продолжается.

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