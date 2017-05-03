В Бишкеке проводятся берегоукрепительные работы русла реки Ала-Арча

3 мая 2017, 18:00 Комментарии

Глава Первомайской районной администрации Аскербек Алиев совместно с начальником отдела МЧС района Сардаром Чоноевым ознакомился с ходом проводимых берегоукрепительных работ русла реки Ала-Арча и проведением работ по выравниванию дорог в Заводском поселке. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Глава района, ознакомившись с ходом работы, поручил С.Чоноеву совместно с муниципальным предприятием "Зеленстрой" для избежания чрезвычайных ситуаций активизировать берегоукрепительные работы русла реки и вести постоянный мониторинг русла реки.

Работа в данном направлении продолжается.