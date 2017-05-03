Членов общественных советов научили выявлять коррупционные риски в госорганах

3 мая 2017, 17:56 Комментарии

Эксперты и сотрудники секретариата Совета безопасности 3 мая, провели тренинг для более 80 уполномоченных по делам антикоррупции и членов общественных советов госорганов, сообщает пресс-служба Совбеза.

Участников тренинга обучили методике выявления коррупционных рисков, составления планов антикоррупционных мер, а также проведения мониторинга их исполнения. Соответствующая методическая брошюра издана по инициативе секретариата Совета безопасности.

"В ходе тренинга уполномоченные по вопросам противодействия коррупции и члены общественных советов обсудили различные методики выявления коррупционных рисков. Вторая часть мероприятия посвящена выработке практических навыков их выявления и составления соответствующих антикоррупционных мер", – говорится в сообщении.

Секретариат Совета безопасности считает целесообразным делегировать часть функций общественного контроля в сфере предупреждения и противодействия коррупции общественным советам при госорганах путем предоставления альтернативных отчетов по антикоррупционным мероприятиям, утвержденных Рабочей группой Совета безопасности.

В завершении участники тренинга высказали пожелание почаще проводить подобные обучающие мероприятия.