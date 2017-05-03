Оползни в Кыргызстане: под угрозой остаются более 3 тыс. семей

3 мая 2017, 17:42 Комментарии

Кыргызстан потрясла страшная трагедия – рано утром 29 апреля, пока люди мирно спали в своих домах, в селе Аюу Ошской области сошел оползень объемом 1 млн. кубометров, заживо похоронив 24 человека.

Трагедия, произошедшая в результате оползня в Ошской области, стала самой масштабной за последние годы. Однако это далеко не первый случай в Кыргызстане, когда сход оползня становится причиной гибели людей. Так, с начала 2017 года (с 1 января по 1 мая) в результате стихии под землей были заживо погребены 34 кыргызстанца.

Жертвами стихии стали:

– 26 марта: в селе Ничке-Сай сошел мощный оползень, накрыв дом, где проживала семья из шести человек – супруги и четверо детей, младшему из которых было всего два года;

– 16 апреля: под оползнем погиб один житель села Шамал-Терек;

– 24 апреля: оползень в селе Арсланбоб Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области накрыл четверых рабочих, которые чинили трубопровод, трое из них погибли;

– 29 апреля: в селе Аюу Ошской области сошел оползень объемом 1 млн. кубометров, жертвами которого стали 24 человека.

Однако опасность еще не миновала. По данным министерства чрезвычайных ситуаций КР, под угрозой схода оползня сегодня находится более 3 тыс. семей, которые остаются проживать в опасных зонах. Всего по республике зарегистрировано 4 тыс. 552 оползнеопасных участка.

В Ошской и Джалал-Абадской областях в опасных зонах проживают 474 семьи. Для того, чтобы обезопасить людей, 225 семей были расселены в палатках МЧС и у родственников.

"Всего в Ошской области установлено 175 палаток, переселены 225 семей (1 тыс. 345 жителей). Во всех палатках проведена электрическая энергия", – рассказала K-News специалист по работе со СМИ и населением в МЧС Элмира Шерипова.

Добавим, до трагедии в селе Аюу Узгенского района силами МЧС были переселены на безопасные участки в палатки 207 семей (1 тыс. 238 человек).

"Погибшие в результате оползней с начала 2017 года люди продолжали жить в опасных зонах, несмотря на многочисленные предупреждения министерства. Ранее со стороны МЧС были даны предписания органам местного самоуправления об отселении населения на безопасный участок", – проинформировали в ведомстве.

Информацией о том, что было сделано органами местного самоуправления Узгенского района для переселения погибших семей, редакция K—News пока не располагает в виду того, что в Государственном агентстве по делам местного самоуправления готовы ответить на этот вопрос только после официального запроса (в течение 14 рабочих дней). Тем временем, в Государственной страховой организации отмечают, что жилье, на которое сошел оползень 29 апреля в селе Аюу, застраховано не было.

"Мы неоднократно говорили людям о необходимости застраховать дома, проводили с ним разъяснительные беседы, но они все равно не сделали этого. Если бы была страховка, то люди смогли бы получить выплату по 500 тыс. сомов за дом", – рассказал K-News представитель Государственной страховой организации в Ошской области Таалайбек Кулмурзаев.

В МЧС отмечают увеличение проявления оползневых процессов по республике в 8 раз (с 1970 по 2017 годы). При этом, 99% всех оползневых процессов отмечается в южном регионе страны.

Причин активизации проявления оползневых процессов в республике, по информации министерства чрезвычайных ситуаций КР, несколько:

– обильные осадки;

– таяние снега;

– сейсмическая активность.

"С октября 2016 по март 2017 года количество осадков превысило многолетние значения на 290%. Повлияло на ситуацию и обильное таяние снега. Немало важный фактор – сейсмическая активность. Так, в 2016 году было зафиксировано 13 тыс. сейсмических колебаний, из которых минимум 256 колебаний – силой от 2 до 5 баллов", – проинформировала Элмира Шерипова.

Напомним, указом президента страны Алмазбека Атамбаева 30 апреля было объявлено траурным днем. Свои соболезнования в связи с трагедией выразили главы России, Таджикистана, Беларуси, Армении, Молдавии, Польши и других государств.