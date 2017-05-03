Посол КР в Узбекистане вручил верительные грамоты президенту РУз Мирзиёеву

3 мая 2017, 17:45 Комментарии

2 мая Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Узбекистане Данияр Сыдыков вручил верительные грамоты президенту РУз Шавкату Мирзиёеву. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Торжественная церемония вручения состоялась в Сенате Олий Мажлис.

В своей приветственной речи Мирзиёев отметил, что проведенные в Самарканде переговоры президентов Узбекистана и Кыргызстана открыли новую страницу двустороннего сотрудничества.

"Узбекистан готов к еще более эффективным взаимосвязям с Кыргызстаном на основе взаимного уважения, обоюдного признания интересов сторон и в соответствии с нормами международного права", - отметил глава государства РУз.