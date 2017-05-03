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Посол КР в Узбекистане вручил верительные грамоты президенту РУз Мирзиёеву

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359329_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424023-ru.html

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3 мая 2017, 17:45       Комментарии

2 мая Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Узбекистане Данияр Сыдыков вручил верительные грамоты президенту РУз Шавкату Мирзиёеву. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
Торжественная церемония вручения состоялась в Сенате Олий Мажлис.
В своей приветственной речи Мирзиёев отметил, что проведенные в Самарканде переговоры президентов Узбекистана и Кыргызстана открыли новую страницу двустороннего сотрудничества.
"Узбекистан готов к еще более эффективным взаимосвязям с Кыргызстаном на основе взаимного уважения, обоюдного признания интересов сторон и в соответствии с нормами международного права", - отметил глава государства РУз.

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