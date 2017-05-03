Япония передала НОКП КР машины скорой помощи и медоборудование

3 мая 2017, 17:23 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. Чуйское областное представительство Общественного объединения "Национального общества красного полумесяца КР" (НОКП) получила от правительства Японии машины скорой помощи и медицинское оборудование.

Как сообщает посольство Японии в КР, 28 апреля в г.Кара-Балта состоялась церемония передачи машин скорой помощи и медицинского оборудования по грантовому проекту "Корни травы и человеческая безопасность" от правительства Японии.

Церемония передачи единиц медицинской техники прошла при участии мэра Кара-Балты Данияра Шабданова, Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в КР Ёсихиро Ямамура, гендиректора ОО "НОКП КР" Рустама Алеева и директора Чуйского областного представительства ОО "НОКП КР" Лидии Беликовой.

"Согласно грант-контракту, подписанному 25 декабря 2014 года, в рамках реализации данного проекта ОО "НОКП КР" были переданы: автомобиль скорой медицинской помощи интенсивной терапии "Соболь" класса "В" с медицинским оборудованием (Дефибриллятор-монитор, аппарат для эхоэнцефалоскопии, аппарат ИВЛ, аппарат наркозный и др.) для Чуйского областного представительства ОО "НОКП КР" (г. Кара- Балта), а также реанимобиль "Газель" класса "С" с медицинским оборудованием (портативный УЗИ аппарат, дефибриллятор-монитор, аппарат для эхоэнцефалоскопии, аппарат ИВЛ, наркозный аппарат и др.) для Иссык-Кульского областного представительства ОО "НОКП КР" (г. Каракол) на общую сумму 184 тыс 570 долларов США", - говорится в сообщении организации.