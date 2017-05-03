Алина Пирматова представит Кыргызстан на конкурсе красоты Miss Asia World-2017 в Ливане

3 мая 2017, 17:38 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. 20-летняя Алина Пирматова представит Кыргызстан на международном конкурсе красоты Miss Asia World-2017 в Ливане. Об этом сообщила агентству "Кабар" директор данного проекта Таттыбубу Самидин кызы.

По ее словам, конкурс начнется в Бейруте (Ливан) 5 мая и продлится до 22-го.

Всего в нем примут участие представительницы из 36 стран. По требованиям данного конкурса красоты минимальный рост участниц должен составлять 173 см, а возраст от 17 до 26 лет.

"5 мая вылетает наша красавица Алина Пирматова на конкурс. Надеюсь, что она достойно представит Кыргызстан и получит высший результат", - поделилась Т.Самидин кызы.

Отметим, А.Пирматова неоднократно выступала на подиумах, также она снимается в кино. Одну из последних ролей Алина сыграла в семейной комедии "Бажарики".