День 3 Мая: Есть план и он должен придавить туристов

3 мая 2017, 17:27 Комментарии

Если бы в Кыргызстане был реально работающий фондовый рынок, его капитализация незамедлительно увеличилась после заявлений председателя Национального банка Толкунбека Абдыгулова. Последний на встрече экспертов по обсуждению проекта НСУР до 2040 года в госрезиденции "Ала-Арча" предложил в шутку легализовать употребление марихуаны.

Абдыгулова на это, наверное, сподвигло хорошее настроение - с начала года национальная валюта укрепилась с 69.23 сомов за доллар до 67.75 сомов. При этом в апреле Нацбанк провел три интервенции и купил 16 млн 160 тыс. долларов.

В словах Абдыгулова - очень много экономики. Его план действий оценивается примерно в 130 млрд сомов. Именно на такую сумму должен возрасти вклад туризма в ВВП страны с нынешних 4.7% (21,5 млрд сомов) до 30% ВВП (137 млрд сомов). Именно про 30% доли в ВВП на встрече экспертов говорил глава Департамента туризма Жаманкулов. Учитывая, что ВВП в 2040 году будет в разы больше, то реальный рост туристического сектора будет в разы больше, чем 130 млрд сомов.

Производство и продажа производных марихуаны (гашиш и т.д.) является главной экономической активностью и источников доходов в ряде районов страны, вроде Тюпского или Ак-Суйского. По некоторым источникам, культивируемая территория под дикой коноплей достигает 10 тыс. гектаров. Для сравнения - прошлый год под сахарную свеклу, который стал рекордным по сбору урожая (650 тыс. тонн), было засеяно 11 тыс. гектаров.

Немаловажную роль в этой хозяйственной деятельности занимают отдельные сотрудники правоохранительных органов, которые "крышуют" этот бизнес. Они же участвуют в переделах контроля над плантациями, взаимоотношениях с криминальными группами и местными жителями, транспортировке наркотиков, сбыте и т.д. Нередко мы наблюдаем острую конкуренцию между сотрудниками правоохранительных органов и местными жителями за бизнес. Яркий пример - это систематическое избиение сотрудников милиции в Токтогульском районе несколько лет назад. Но в основном система работает отлажено. Захотят ли они легализации, а значит погубить свой бизнес? Нет, конечно.

Но в местах традиционного роста дикой конопли стандартная проблема - дикие конопляные поля, как и любое средство производства в условиях интенсивного использования без соблюдения природоохранных мер, быстро деградируют. При таких темпах деградации, наши дети уже не увидят в природе дикой конопли.

Легализация марихуаны во многих странах мира - устойчивый тренд. Первой страной, которая полностью де-криминализировала марихуану, стал Уругвай в 2013 году. В США выращивание, продажа и употребление марихуаны разрешены в 11 штатах. Около 20 стран частично легализовали легкие наркотики. Основной базой легализации являются научные данные об ущербе наркотиков здоровью - меньше, чем ущерб от табака.

Первым открытым сторонником легализации марихуаны в Кыргызстане был врач-нарколог Женишбек Назаралиев. В 2014 году он выступил с заявлением легализовать марихуану в рекреационных и медицинских целях. По сути Назаралиев, Абдыгулов и другие сторонники легализации предлагают не экспортировать марихуану и ее производные в виде сырья, а добавить стоимость, т.е. заставить потреблять ее на месте с дополнительными тратами за гостиницу, еду, транспорт и другие развлечения. Конечно, в случае легализации марихуаны и увеличения нарко-туристов в разы, это повлечет за собой и увеличение спроса на проституток и сутенеров. Это сколько новых рабочих мест!

Начальник смены КПП в г. Ош Ринат Орозакунов сегодня в суде давал показания по делу теракта посольства Китая в Бишкеке 30 августа 2016 года. "Никаких поддельных документов в тот день не было выявлено", - сказал он. По его логике, если бы террорист использовал поддельные паспорта, это было бы выявлено и он, террорист, привлек бы к себе внимание.

Напомним, организатор теракта, по данным обвинения, имел два кыргызских паспорта на имя Кочкарова Алибека Машраповича и Саттыбаева Иззотилло Машраповича. Однако, он использовал паспорт гражданина Таджикистана Фирдавса Бобожонова перед тем как снять квартиру и дом в Бишкеке, купить машину, собрать из аммиака бомбу, подлечить суставы на руках, отдохнуть на Иссык-Куле и улететь из Оша в Стамбул за несколько часов до теракта.

Орозакунов, похоже, переоценил возможности своих пограничников выявлять поддельные паспорта, тем более иностранных государств. Для этого нет материально-технической базы, в первую очередь, программы по опознанию данных человека по фотографии. Не секрет, что многие пограничники сами используют бесплатные программы, скачанные из интернета для выявления террористов.

Но наши пограничники могут себя утешить таким фактом - по данным перебежчика АНБ США Эдварда Сноудена, американские разведслужбы с 2001 года не выявили ни одного террориста после прослушивания телефонов, перехвата факсов и электронной почты американцев и остальных граждан мира...

Член политсовета СДПК Жылдыз Мусабекова влипла в свободу слова - по телефону якобы отборным матом угрожала изнасилованием журналистке из-за написанной в газете статьи.

Инцидент оказался настолько болезненным, что лидер фракции СДПК Иса Омуркулов посчитал необходимым дать комментарий. Теперь фракция СДПК рассмотрит поступок депутата...

Темным остается дело по факту кражи 19 единиц оружия со склада охранного агентства "Альфа-секьюрити". Пропажу обнаружили 27 апреля - выяснилось, что неизвестные проникли внутрь склада через окно и похитили 10 травматических пистолетов, похожих на пистолет "Макарова", и 9 карабинов "Сайга".

По предварительной информации источников АКИpress, 27 апреля была отключена сигнализация. Другая важная деталь - сейф был вскрыт ключами, а деньги и боеприпасы остались нетронутыми.

По данным Минюста, руководителем охранной фирмы является Абылов Айбек Шаршеналиевич. Он также является учредителем политпартии "Кыргызстан". Само охранное агентство располагалось на территории склада "Аю".

Версий предостаточно и один из главных вопросов - это ограбление или инсценировка?