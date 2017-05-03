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Землетрясение: жители Чон-Алая спасли односельчанина из-под завала

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424016-ru.html

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Жители Кыргызстана почувствовали землетрясение, эпицентр которого находился на границе с Таджикистаном

3 мая 2017, 17:16       Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. Жители села Карамык Чон-Алайского района спасли односельчанина, оставшегося под завалами сарая после землетрясения, передает корреспондент Sputnik Кыргызстан со ссылкой на сотрудников МЧС.
В среду, 3 мая, в 10.47 сейсмостанции зафиксировали в Таджикистане землетрясение силой 7 баллов в эпицентре. Очаг располагался в 120 километрах к юго-востоку от Баткена и 192 километрах к юго-западу от Оша.
Местные жители смогли самостоятельно вытащить мужчину из-под разрушенной стены сарая.
В МЧС сообщили, что в стенах 10 домов после сегодняшнего землетрясения появились трещины. Также выяснилось, что здание местной больницы непригодно для эксплуатации, а школа и детские сады получили незначительные повреждения.

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