Землетрясение: жители Чон-Алая спасли односельчанина из-под завала

3 мая 2017, 17:16 Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. Жители села Карамык Чон-Алайского района спасли односельчанина, оставшегося под завалами сарая после землетрясения, передает корреспондент Sputnik Кыргызстан со ссылкой на сотрудников МЧС.

В среду, 3 мая, в 10.47 сейсмостанции зафиксировали в Таджикистане землетрясение силой 7 баллов в эпицентре. Очаг располагался в 120 километрах к юго-востоку от Баткена и 192 километрах к юго-западу от Оша.

Местные жители смогли самостоятельно вытащить мужчину из-под разрушенной стены сарая.

В МЧС сообщили, что в стенах 10 домов после сегодняшнего землетрясения появились трещины. Также выяснилось, что здание местной больницы непригодно для эксплуатации, а школа и детские сады получили незначительные повреждения.