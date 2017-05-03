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ГУВД просит опознать мужчину (осторожно, фото!)

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/guvd-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424015-ru.html

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Депутат напомнила МВД о просьбе тубдиспансера оказать содействие в принудительном лечении граждан, бросивших лечение

3 мая 2017, 17:01       Комментарии

30 января, на пересечении проспекта Жибек-Жолу и улицы Ак-Муз Бишкека обнаружено тело неизвестного мужчины азиатской внешности, примерно в возрасте 35-40 лет, сообщает пресс-служба МВД.
"Мужчина был одет в черную шапку, серую спортивную куртку, желтый джемпер, синюю водолазку, желтую футболку, синие спортивные штаны и черный ботинки. Приметы: рост примерно 165-170 см, среднего телосложения, волосы черные, глаза черные, лицо круглое, нос прямой, губы толстые. Всех, кто располагает какими-либо данными о человеке на фото, просим обратиться в УВД Первомайского района или сообщить по номерам: 0 (312) 56-82-60, 0555 102 497, 0551 102 162, 0551 102 163", – говорится в сообщении.
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