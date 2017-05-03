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Правительство Японии передало машины скорой помощи и оборудование Национальному обществу Красного Полумесяца

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/pravit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424014-ru.html

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3 мая 2017, 17:12       Комментарии

28 апреля 2017 года в 16:00 в Чуйском областном представительстве Общественного объединения "Национальное общество Красного Полумесяца Кыргызской Республики" состоялась церемония передачи машин скорой помощи и медицинского оборудования в рамках грантовой программы Правительства Японии "Корни травы и человеческая безопасность". Об этом сообщает Посольство Японии в Кыргызстане.
В торжественной церемонии приняли участие мэр города Кара-Балта Данияр Шабданов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР Ёсихиро Ямамура, генеральный директор ОО "НОКП КР" Рустам Алеев и директор Чуйского областного представительства НОКП КР Лидия Беликова.
В рамках реализации данного проекта Общественному объединению "НОКП КР" были переданы: автомобиль скорой медицинской помощи интенсивной терапии "Соболь" класса В с медицинским оборудованием (дефибриллятор-монитор, аппарат для эхоэнцефалоскопии, аппарат ИВЛ, аппарат наркозный) для Чуйского областного представительства ОО (г. Кара-Балта), а также реанимобиль "Газель" класса С с медицинским оборудованием (портативный УЗИ аппарат, дефибриллятор-монитор, аппарат для эхоэнцефалоскопии, аппарат ИВЛ, наркозный аппарат) для Иссык-Кульского областного представительства "НОКП КР (г. Каракол) на общую сумму 184 570 долларов США.

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