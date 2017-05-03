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Алтынай Жайнаковой, разбившей бровь сотруднику Патрульной милиции, ужесточили наказание

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/altyna...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424013-ru.html

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3 мая 2017, 17:17       Комментарии

Ошский областной суд вынес новое решение в отношении Алтынай Жайнаковой, разбившей бровь сотруднику Патрульной милиции. Об этом K-News сообщили в правоохранительных органах.
Уточняется, что судебная коллегия приняла новое решение 27 апреля.
Так, Жайнакову признали виновной по статье 234 часть 3 "Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка" УК КР. Суд приговорил ее к четырем годам  условно с отбыванием наказания в женской колонии, назначив испытательный срок — один год.
Напомним, в Оше 13 января на пересечении улиц Масалиева и Абдыкадырова сотрудники патрульной милиции остановили автомашину "Honda Accord" за включенный дальний свет фар. Девушка за рулем была пьяна и отказалась предъявлять документы, стала оскорблять сотрудников милиции. В пылу словесной перепалки она пнула сотрудника в лицо.

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