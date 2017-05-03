Алтынай Жайнаковой, разбившей бровь сотруднику Патрульной милиции, ужесточили наказание

3 мая 2017, 17:17 Комментарии

Ошский областной суд вынес новое решение в отношении Алтынай Жайнаковой, разбившей бровь сотруднику Патрульной милиции. Об этом K-News сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что судебная коллегия приняла новое решение 27 апреля.

Так, Жайнакову признали виновной по статье 234 часть 3 "Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка" УК КР. Суд приговорил ее к четырем годам условно с отбыванием наказания в женской колонии, назначив испытательный срок — один год.

Напомним, в Оше 13 января на пересечении улиц Масалиева и Абдыкадырова сотрудники патрульной милиции остановили автомашину "Honda Accord" за включенный дальний свет фар. Девушка за рулем была пьяна и отказалась предъявлять документы, стала оскорблять сотрудников милиции. В пылу словесной перепалки она пнула сотрудника в лицо.