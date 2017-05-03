MegaCom поздравил ветеранов с Днем Великой Победы!

3 мая 2017, 17:16 Комментарии

В компании MegaCom вот уже 10 лет живет добрая традиция – поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников Ленинграда, тружеников тыла, узников концлагерей. В преддверии 9 Мая целый день посвящается им, седовласым героям, организуется праздничный концерт и бесплатная линия "Звонок родным и близким" по всей стране.

В этом году праздничный концерт, который состоялся в театре "Тунгуч", получился особенным, ведь с творческими номерами выступили специалисты MegaCom. Поздравления принимали ветераны ВОВ, над которыми мобильный оператор ведет шефство. Волонтеры из числа сотрудников компании поздравляли почетных гостей, заботливо провожали в зрительный зал и дарили цветы. Ветераны были тронуты организованным в их честь праздником, подпевали выступавшим, аплодировали и говорили: "Молодцы! Спасибо!" после каждого номера.

"Компания MegaCom регулярно оказывает материальную помощь седовласым защитникам, героям Отечества. Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны является приоритетным направлением в области социальных проектов. Мы в неоплатном долгу перед вами и вместе с сотрудниками компанииMegaCom говорим вам "Спасибо!" за нашу счастливую жизнь, за свободное будущее наших детей", – поздравил ветеранов генеральный директор компании MegaCom Азат Базаркулов.

Приятным завершением праздничного концерта стало вручение каждому ветерану конверта с материальной помощью в размере двух тысяч сомов. Такие же конверты получат подшефные ветераны компании MegaCom по всей стране лично в руки. Все средства выделяются из собственного бюджета мобильного оператора. По традиции также была организована Линия бесплатной связи, в рамках которой гости могли позвонить в любую точку мира. Ветераны подходили с уже заранее подготовленными листочками, в которых были вписаны номера родных, близких, однополчан. После мероприятия всех бабушек и дедушек довезли до дома на микроавтобусах. С фотоотчетом вы можете ознакомиться на официальной странице в Facebook.

Помимо собственных мероприятий, компания MegaCom организует ежегодный SMS-марафон "Великая Победа!", предоставляя возможность каждому абоненту выразить благодарность ветеранам и оказать помощь. Вы также можете внести свой вклад в поддержку ветеранов, отправив SMS с любым текстом на короткий номер 1945 до 15 мая 2017 года включительно. Стоимость отправки одного SMS — 20 сомов с учетом всех налогов. Все вырученные средства будут направлены на оказание адресной материальной помощи ветеранам. Результаты акции будут опубликованы в СМИ как в прошлые годы.

MegaCom чтит и помнит подвиг героев!