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Что искали и продавали кыргызстанцы в интернете в 2016 году?

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/chto-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424011-ru.html

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3 мая 2017, 17:27       Комментарии

Без интернета в наши дни никуда. Всемирная сеть – это знания, общение, обучение и многое другое. Кто-то находит новую работу или даже обретает любовь. Сеть помогает находить давно потерянных родственников и друзей.
Но, главные площадки – это социальные сети и, конечно же, сервисы покупок.
Специалисты LALAFO проанализировали, какие запросы были наиболее популярны в 2016 году и какие обороты проходят через площадку.
За последний год на LALAFO было размещено объявлений о продаже товаров и услуг на $3,3 млрд, опубликовано 1,680 млн новых объявлений и совершено 21 млн. контактов между покупателями и продавцами.
В среднем пользователь заходит в приложение 11 раз в месяц и проводит в нем 22 минуты в день. Чаще всего продавали недвижимость, транспорт, электронику и личные вещи.
Данные аналитиков LALAFO по итогам 2016 года также свидетельствуют о росте посещаемости сервиса, увеличении числа новых объявлений и закрытых сделок. За 2016 год на ресурсе зарегистрировано более 200 тысяч новых объявлений. Посещаемость сервиса ежемесячно растет на 20%.
Самые популярные запросы за 2016 год:
<li>iPhone;</li> <li>Sprinter;</li> <li>Камаз;</li> <li>Авто;</li> <li>Телефон.</li> Самые необычные запросы за 2016 год:
<li>Скафандр;</li> <li>Самовар;</li> <li>Уголь;</li> <li>Кларнет;</li> <li>Граммофон;</li> <li>Прицел;</li> <li>Японка;</li> <li>Полиция.</li> Более подробную информацию о покупках смотрите в инфографике. Отметим, что сервис абсолютно бесплатен для размещения объявлений.
Еще выбираете где разместить объявление о продаже и покупке?

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