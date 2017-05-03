Доллар США: 67.7500 (+0.25) 
Евро: 73.9627 (+0.3809) 
Золото: 40.32 $/гр (-0.05) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

MegaCom поздравил ветеранов с Днем Великой Победы!MegaCom поздравил ветеранов с Днем Великой Победы!Правительство Японии передало машины скорой помощи и оборудование Национальному обществу Красного ПолумесяцаПравительство Японии передало машины скорой помощи и оборудование Национальному обществу Красного Полумесяца

В Екатеринбурге таксист из-за спора об оплате убил гражданина Кыргызстана

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359324_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424009-ru.html

Похожие новости

Алина Пирматова представит Кыргызстан на конкурсе красоты Miss Asia World-2017 в Ливане

Россия списала долг Кыргызстану на 240 миллионов долларов

Что искали и продавали кыргызстанцы в интернете в 2016 году?

В Екатеринбурге таксист убил гражданина Кыргызстана

Сборная Кыргызстана по тайскому боксу примет участие в чемпионате мира в Беларуси

3 мая 2017, 17:14       Комментарии

В Екатеринбурге (Россия) таксист убил гражданина Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
Согласно информации Следственного отдела по Ленинскому району г. Екатеринбург, 1 мая около 21.30 по местному времени водитель такси Носиров О.Х. на автомобиле "Дэу Нексия" подвозил ранее незнакомого А.Э., 1988 г. р., гражданина Кыргызской Республики.
Около остановочного комплекса "Павла Шаманова", расположенного по адресу ул. Вильгельма де Геннина, 45/1, в ходе возникшего конфликта из-за стоимости оплаты услуг такси Носиров О.Х. отверткой нанес проникающее ранение в область грудной клетки кыргызстанцу, который до приезда скорой помощи скончался на месте происшествия.
В настоящее время Носиров О.Х. задержан правоохранительными органами РФ проводится судебная экспертиза.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум