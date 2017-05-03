Сборная Кыргызстана по тайскому боксу примет участие в чемпионате мира в Беларуси

3 мая 2017, 16:49 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Спортсмены из Кыргызстана примут участие в чемпионате мира по тайскому боксу в Беларуси. Об этом сообщили в федерации тайского бокса КР.

Сильнейшие бойцы мира соберутся в Минске в мае 2017 года. Чемпионат пройдет с 3 по 12 мая, где соберутся около 700 спортсменов из 90 стран.

"В составе сборной Кыргызстана выступят 4 спортсмена, которые прошли республиканский отбор. Спортсмены будут выступать под руководством главного тренера сборной Павла Федотова", - отметили в федерации.