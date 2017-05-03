Доллар США: 67.7500 (+0.25) 
Евро: 73.9627 (+0.3809) 
Золото: 40.32 $/гр (-0.05) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Владельцы новых ID-карт получат возможность пользоваться электронной подписьюВладельцы новых ID-карт получат возможность пользоваться электронной подписьюВ Бишкеке прошла акция "Бессмертный полк" под эгидой служб безопасности КРВ Бишкеке прошла акция "Бессмертный полк" под эгидой служб безопасности КР

Сборная Кыргызстана по тайскому боксу примет участие в чемпионате мира в Беларуси

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sbornaia-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424008-ru.html

Похожие новости

Алина Пирматова представит Кыргызстан на конкурсе красоты Miss Asia World-2017 в Ливане

Россия списала долг Кыргызстану на 240 миллионов долларов

Что искали и продавали кыргызстанцы в интернете в 2016 году?

В Екатеринбурге таксист из-за спора об оплате убил гражданина Кыргызстана

В Екатеринбурге таксист убил гражданина Кыргызстана

3 мая 2017, 16:49       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Спортсмены из Кыргызстана примут участие в чемпионате мира по тайскому боксу в Беларуси. Об этом сообщили в федерации тайского бокса КР.
Сильнейшие бойцы мира соберутся в Минске в мае 2017 года. Чемпионат пройдет с 3 по 12 мая, где соберутся около 700 спортсменов из 90 стран.
"В составе сборной Кыргызстана выступят 4 спортсмена, которые прошли республиканский отбор. Спортсмены будут выступать под руководством главного тренера сборной Павла Федотова", - отметили в федерации.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум